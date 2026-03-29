L’Espitau Val d’Aran modernitza el laboratori i escurça el temps de diagnòstic

El laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’Espitau Val d’Aran ha culminat la modernització del servei. Una intervenció que permet ampliar l’àrea de preanalítica, reforçar la capacitat operativa i posicionar el centre com a laboratori de referència per a metges i pacients. La renovació s’ha fet en el mateix espai per a optimitzar-ne la distribució. Això ha permès ampliar l’àrea de preanalítica i reubicar-hi diversos equips, per a facilitar el treball del personal tècnic, reduir desplaçaments innecessaris i millorar l’eficiència del treball diari. La capacitat operativa s’ha vist reforçada amb la duplicació de l’equip d’immunoquímica que garanteix el temps de resposta.
Duplicar aquest equip garanteix la continuïtat assistencial en cas d’avaria, permet mantenir els temps de resposta i evitar la derivació de mostres al Laboratori Core de Mas Blau, tenint en compte que l’Espitau Val d’Aran es troba a prop de 300 quilòmetres de distància.
La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha visitat recentment el centre i ha manifestat que “aquest espai s’ha adaptat a les noves tecnologies“, fet que suposa “una passa endavant en la millora de l’assistència sanitària de l’Espitau Val d’Aran per a la ciutadania”. Per la síndica, “representa un salt qualitatiu per a agilitzar els resultats derivats del laboratori, fet que permetrà escurçar el temps d’espera per a obtenir els diagnòstics mèdics”.
Aquesta modernització també impulsarà un model de laboratori intel·ligent que permetrà millorar els temps de resposta, la precisió diagnòstica i l’eficiència, i consolidar el projecte clínic de “right care”. Aquesta renovació s’emmarca en un pla global de Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), integrat en la xarxa Dibi, que modernitzarà els 14 laboratoris d’anàlisis clíniques que gestiona en diferents hospitals públics de Catalunya.