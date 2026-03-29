Arriba la segona edició de l’Emboscada: la marxa solidària d’Integra Pirineus

La Fundació Privada Integra Pirineus organitza l’Emboscada, una marxa solidària que se celebrarà el diumenge 19 d’abril. Aquesta fita esportiva transcorrerà per l’itinerari Forestal de les Moreres situat al Pla de les Forques (a l’antic camp de tir). El recorregut total suma 7,5km i 350m de desnivell i està pensada perquè tothom la pugui fer al seu ritme. “A partir d’aquesta marxa volem donar més visibilitat al recorregut forestal que té per objectiu la sensibilització ambiental perquè les persones puguin conèixer de primera mà els efectes que té la gestió forestal sostenible”, assenyalen des de la fundació.
Ja s’ha obert el període d’inscripcions i es poden fer a través de la pàgina web d’IntegraPirineus. Hi haurà dues opcions d’inscripcions: una general per a totes aquelles persones que vulguin fer la marxa i una altra que es dirà dorsal solidari. Aquesta darrera anirà adreçada a persones que no vulguin participar en l’Emboscada, però sí vulguin col·laborar econòmicament amb aquesta aportació per a Integra Pirineus. Ambdues inscripcions tenen un cost de 10 €. Les inscripcions es tancaran el dia 15 d’abril, a les 23:59h.
Amb aquesta iniciativa, “Integra Pirineus reafirma el seu compromís amb la inclusió social, l’esport i la sostenibilitat ambiental, fent de l’Emboscada una cita imprescindible per als amants de la natura i l’activitat física en el medi natural”, asseguren. Aquesta cursa comptarà amb el suport d’entitats i empreses que comparteixen aquest compromís i col·laboren amb Integra Pirineus per a tirar endavant aquesta segona edició de l’Emboscada.
L’Emboscada de 2025
El 27 d’abril de 2025 és va celebrar la primera edició de l’Emboscada que va comptar amb més de 114 persones participants i prop de 30 voluntaris i voluntàries. Amb sortida i arribada a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, les persones participants van poder escollir entre un recorregut curt de 3,5 km i 150 m de desnivell o una opció llarga de 9 km i 400 m de desnivell.