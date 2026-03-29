Alt Pirineu: La Fundació PEUSA obre una nova convocatòria d’ajuts a projectes locals

La Fundació PEUSA ha obert, aquesta setmana, la convocatòria d’ajuts per a projectes socials de caire local. Aquest 2026 la companyia energètica urgellenca preveu destinar-hi un màxim de 50.000 euros. Aquesta segona edició dels ajuts oferts per la fundació -presentada en el marc del centenari de l’empresa- dona suport a projectes tant socials com dels àmbits cultural, mediambiental, educatiu i tecnològic. Es vol posar un èmfasi especial en la innovació i l’emprenedoria, com a “eines per a generar oportunitats al territori i contribuir a la retenció de talent”, destaquen.
Aquesta aposta estratègica respon a la voluntat de “retenir talent local, facilitant que les persones emprenedores puguin desenvolupar els seus projectes al Pirineu”. Alhora, la convocatòria manté el seu caràcter transversal, donant suport a iniciatives alineades amb les cinc àrees d’actuació de la Fundació, com a motors de desenvolupament local i impacte social.
El termini de presentació de propostes és d’un mes i, per tant, s’acabarà el 23 de maig vinent. La resolució de la convocatòria es farà pública el mes de juny d’aquest mateix any. Les bases i criteris es poden consultar a la pàgina web de la Fundació PEUSA, des d’on també es pot fer directament la sol·licitud, tot omplint totes les dades sol·licitades. De fet, el formulari en línia és l’única via disponible per a presentar les propostes.
La Fundació PEUSA és una entitat sense ànim de lucre compromesa amb el desenvolupament integral de l’Alt Pirineu. Constituïda el setembre de 2023 per acord del Consell d’Administració de PEUSA i ratificada per la Junta General d’Accionistes el maig de 2024, neix amb la voluntat de canalitzar l’activitat filantròpica de la companyia.
La Fundació treballa per a “generar un impacte positiu i transformador al territori” a través de diferents línies d’actuació. Aquesta convocatòria d’ajuts és una de les principals eines per a fer-ho possible, juntament amb altres iniciatives pròpies i col·laboracions, donant suport a projectes que fomenten la cohesió social, la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats, amb una clara vocació de proximitat i servei a la comunitat.