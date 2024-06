Tots els alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu aproven la selectivitat i podran accedir a la universitat

Proves de la selectivitat a la Seu d’Urgell, aquest començament de juny

La totalitat dels 73 alumnes de l’Institut Joan Brudieu que s’han presentat enguany a la selectivitat podran accedir a la universitat aquest curs vinent, després que tots ells han aprovat aquestes proves d’accés (PAU). L’assoliment d’aquest percentatge del 100% se situa en la línia de l’any passat, quan van aprovar 71 dels 72 estudiants presentats (98,61%), i ha estat 3 punts per sobre de la mitjana catalana (97,01%, que representen 32.946 alumnes d’un total de 33.960) i quasi 10 punts per sobre de la mitjana de la demarcació de Lleida, que aquest cop s’ha quedat en un 90,54% (2.154 alumnes aprovats).

Dels 73 alumnes del centre urgellenc que han aprovat, dos d’ells han obtingut el Batxibac, que els permet tenir accés no només a les universitats catalanes sinó també a les franceses. Aquest sistema permet als qui el trien fer simultàniament el Batxillerat català i el Baccalauréat francès, i la nota mitjana que han obtingut aquests dos estudiants ha estat de 8,74.

Pel que fa justament a les notes, en conjunt els estudiants de l’Institut Joan Brudieu han fet una mitjana de 7,04, amb la qual cosa s’han situat 3 dècimes per sobre la mitjana catalana (6,74) i 0,35 per sobre la demarcació de Lleida (6,69).

Quant a la nota mitjana dels expedients acadèmics, els alumnes de l’Alt Urgell també han destacat i han fet una mitjana de 7,77, lleugerament per sobre la de Catalunya (7,63) i la de la demarcació de Lleida (7,69). Amb tot plegat, han registrat una nota mitjana definitiva d’accés a la universitat de 7,48, mentre que la dels estudiants de la resta de Catalunya ha estat novament una mica per sota (7,27) i molt semblant a la de Lleida (7,29). Igualment, aquesta nota final d’accés de l’Institut Joan Brudieu se situa per damunt de les altres tres demarcacions catalanes: Barcelona (7,28), Tarragona (7,25) i Girona (7,22).





Notes mitjanes per assignatura

Quant a les notes concretes per cada assignatura, a les matèries comunes la nota mitjana més alta ha estat en història (7,60), seguida d’anglès (7,30), llengua i literatura catalana (7,20) i llengua i literatura castellana (7,06). En tots aquests casos, novament, les dades s’han quedat lleugerament per sobre de les de Catalunya, on per exemple la nota de català s’ha quedat en només un 6,62; i la de castellà, en un 6,94. Dins d’aquestes matèries comunes també hi havia 5 alumnes urgellencs que han fet la prova d’història de la filosofia, que és on hi ha hagut la mitjana més baixa (5,80), mentre que 3 estudiants han fet la de francès (amb una mitjana de 7,00) i un ha fet la d’italià, en la qual ha obtingut un 9,00.

A les proves específiques de cada recorregut, la nota mitjana més alta de l’Institut Joan Brudieu l’han obtingut els dos estudiants que s’examinaven d’història de l’art (8,5), seguits dels vuit joves que feien llengua i cultura gregues (7,69) i dels 15 que han fet la prova de funcionament d’empresa (7,50). En canvi, la més baixa ha estat, amb diferència, la de dibuix tècnic, on s’han quedat en un 3,17 i l’han suspès cinc dels 6 estudiants urgellencs que s’hi presentaven. A la resta d’assignatures la mitjana ha estat d’aprovat, amb la dada més baixa per a disseny (5,25, 2 estudiants).

Pel que fa a les matemàtiques, que ha estat la prova més comentada perquè a nivell de Catalunya hi ha hagut un poc habitual suspès general, en el cas de la Seu d’Urgell els estudiants que s’hi presentaven sí que han passat el tall en conjunt (5,41), tot i que a la selectivitat aquesta assignatura l’han suspès 15 dels 38 estudiants que s’hi examinaven. Al conjunt de Catalunya s’hi presentaven 16.807 estudiants, que han sumat una nota global de només 4,87 tenint en compte tots els resultats.





Tres alumnes de l’Institut superen el 9 a les PAU

Finalment, en aquest balanç, des de l’Institut Joan Brudieu també han destacat que hi ha dos alumnes urgellencs, un noi i una noia, que han assolit cadascun una nota global de 9,30 a la selectivitat, que ha estat la més alta dels 73 estudiants del centre que s’hi presentaven. Hi ha hagut un tercer estudiant -un altre noi- que també ha superat el 9. D’aquests tres joves, un es presentava en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials; i els altres dos, en la de Ciències i Tecnologia.

La nota més alta de Catalunya ha estat enguany un 9,90, que han obtingut dos nois que estudien a Santpedor i a Cerdanyola del Vallès. En total hi ha 914 estudiants -538 noies i 376 nois- que han superat el 9. Tots ells rebran ben aviat el reconeixement que la Generalitat atorga a tots els qui assoleixen aquesta fita a la selectivitat.