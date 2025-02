L’Espai Ermengol de la Seu augmenta més d’un 14% el nombre de visitants durant el 2024

Una de les activitats realitzades a l’Espai Ermengol durant el 2024 (Aj. la Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha augmentat en un 14,32% el nombre total de visitants durant l’any 2024. Si a l’any 2023 es va arribar a les 4.838 visites, l’any 2024 aquest espai museístic de la vila en va obtenir un total de 5.531. D’aquestes 5.531 persones que hi han entrat, 4.042 han visitat l’oferta museística d’aquest equipament, mentre que les 1.489 restants han participat en alguna de les diferents activitats culturals que s’hi han organitzat.

Destaca que de les 4.042 visites al museu, 1.881 visitants ho han fet gratuïtament, augmentant en un 129% respecte l’any 2023. Cal recordar que tant les persones empadronades a la Seu d’Urgell com a la resta dels municipis de la comarca gaudeixen d’entrada gratuïta a les diferents exposicions que alberga l’Espai Ermengol, com també infants menors de 6 anys i escolars dels centres educatius del municipi.

“Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, manifesta l’alcalde i regidor Joan Barrera, mostrem la nostra satisfacció per aquest rècord de nombre de visitants que demostra l’aposta decidida per l’Espai Ermengol per a fer-lo un espai de cultura per a tothom, com ho demostra la gratuïtat de l’entrada per als ciutadans de la Seu i comarca, així com per als escolars del municipi, o totes les intervencions que s’hi han dut a terme per a fer-lo inclusiu”.





43 activitats i 1.489 persones

Un altra dada a destacar són les 1.489 persones que han participat en alguna de les 43 activitats durant el 2024 englobades en: visites guiades (322 persones), els cicles Parlem de Ciència (75 persones), Parlem d’Història (201 persones) i Parlem de Formatge (157 persones), les conferències incloses a Desenterrant el Passat (184 persones), l’exposició Martemàtiques (368 alumnes de 7 escoles de la comarca i 18 visitants), les presentacions de Recerca Jove (65 persones) o el Jurat Jove (205 alumnes i 9 professors) del concurs de formatges de la Fira de Sant Ermengol.

Per activitats, destaca l’alta participació a la visita guiada ‘Una passejada per la història del Carrer Major’ que la van seguir un total de 70 persones. Aquesta visita guiada es va organitzar en motiu de la Festa Major del Carrer Major de la Seu d’Urgell, en col·laboració amb la Comissió de Festes d’aquest carrer, que va anar a càrrec de Lluís Obiols.

Una altra visita guiada amb força participació va ser la dedicada al jaciment arqueològic del pati de Les Monges, de la mà d’Òscar Augé. En aquesta activitat, organitzada amb col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell dins del cicle Imaginari, hi van prendre part un total de 36 persones.

La visita guiada, novetat de 2024, dedicada als convents de la Seu d’Urgell, a càrrec de Pilar Alaez, hi van assistir un total de 26 persones.

En l’apartat de xerrades divulgatives hi destaca la xerrada inclosa en el cicle Parlem d’Història ‘Aliances i poder: les dones de la casa vescomtal de Castellbò’, a càrrec d’Alba Pampalona, on hi van assistir un total de 54 persones. La xerrada va comptar amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU).

La xerrada del cicle Parlem de Ciència, ‘Parc geològic i miner. Contraforts del Pirineu, la importància geològic del sud de la comarca de l’Alt Urgell’, a càrrec de Josep Maria Mata i Xavier Bartolí, hi van assistir 21 persones.

Pel que fa al cicle Parlem de Formatge sobresurt l’hora del conte amb ‘Històries d’un palau ple de formatges’, a càrrec de Blai Senabre, amb la col·laboració d ela Biblioteca Sant Agustí, amb l’assistència de 43 persones.

En aquest cicle dedicat al formatge, també destaca l’activitat ‘Maridatge de vins amb formatges’, a càrrec de Queviures Conxita, on hi van participat 26 comensals.

Respecte a la proposta divulgativa Desenterrant el passat, hi destaca la conferència ‘Travessar el Baridà: la construcció de la carretera de la Seu a Puigcerdà’, a càrrec de Daniel Fité, la van seguir un total de 70 persones. Aquesta conferència va tenir la col·laboració del Consell Comarcal i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

L’Espai Ermengol també acull presentacions de treballs de recerca d’alumnes de batxillerat de la Seu i comarca sota l’anunciat Recerca Jove. Concretament, la presentació del treball ‘Les trementinaires, les bruixes del Pirineu’ de l’alumna Aitana Moreno, va congregar un total de 41 persones. Aquesta activitat es va realitzar en col·laboració amb l’Institut Joan Brudieu de la Seu i l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal en el marc dels actes commemoratius del 8M.





Informació activitats a l’Espai Ermengol

Per a estar al dia de totes les activitats que organitza l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell, es pot donar-se d’alta al seu butlletí electrònic de la pàgina web d’aquest espai museístic.

Per a més informació es pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@espaiermengol.cat.