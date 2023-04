Arriba, a la Seu, la 3a edició de Llegendària amb activitats culturals per a infants al voltant del drac de Sant Jordi

Cartell dels actes de Llegendària, a la Seu (Aj. la Seu)

Llegendària, l’esdeveniment relacionat amb la festivitat de Sant Jordi que per tercer any consecutiu se celebra a la Seu d’Urgell, arriba el pròxim dissabte 22 d’abril amb una complerta programació cultural dedicada a la lectura i al drac de Sant Jordi que es desenvoluparà novament al carrer dels Canonges i altres espais públics del casc antic.

Aquest esdeveniment de petit format, que busca generar un espai de trobada familiar amb la lectura com a eix principal, consta en aquesta tercera edició d’una trentena d’activitats. Llegendària també té un altre objectiu com és la dinamització comercial del carrer dels Canonges i altres carrers del centre històric de la Seu d’Urgell.

D’entre aquestes trenta propostes hi destaquen contacontes com el que portaran a terme Gina Ginger and Charlie Chives; contes violeta a càrrec de la Tribu Juganera; presentacions de llibres com el Júlia Bacardit ‘Un dietari sentimental’; Cultura des dels Balcons amb Ivan Caro i gent gran de la Seu; lectura de cançons catalanes; poeticontes; un cercavila i ballada de gegants, tot commemorant el seu 80è aniversari o la masterclass de hip hop amb els Brodas Bros, entre d’altres.





Tallers i ludoteca a la part baixa del carrer Canonges

Paral·lelament, de les onze del matí fins a les set de la tarda, la part baixa del carrer dels Canonges es convertirà en una zona de tallers i maquillatge de drac.

Així, Planeta Pastanaga oferirà tallers de natura, de poesia i de pintura, a partir de 2 i 6 anys d’edat. La Tartera n’oferirà un sobre estampació ‘Llegendària’; el Club social El Picot impartirà un de dibuix de dracs a terra, mentre que El Talleret conduirà un taller d’elaboració de titelles de contes. A més, a la cova del drac tothom es podrà maquillar com un drac.

També durant tot el dia hi haurà animació itinerant de carrer a càrrec del Tonet i el Drac sobre rodes, així com una ludoteca dinamitzada pel senyor Feudal Pere amb pesca lletres, mots encreuats, dòmino de lletres, trencaclosques i moltes altres propostes.

Llegendària està organitzat per les àrees d’Infància i Joventut, Comerç, Cultura i Festes i Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, així com per l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic.