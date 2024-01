Gran balanç de la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra 2024

Gran jornada de la Comapedrosa Andorra (organització)

La 13a edició de la Copa del Món ISMF a Andorra, la 5a sota el nom Comapedrosa Andorra, ha tancat avui amb un balanç excel·lent després de dues jornades de competició d’alt nivell en què la meteorologia i les condicions dels circuits, tant de la Vertical Race com de la Individual Race, han estat molt favorables. El cònsol menor de la Massana, Roger Fité; el delegat de la ISMF, Jordi Canals; el director de cursa, Carlo Ferrari; i el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, han destacat aquesta tarda en la roda de premsa de balanç el magnífic regust de boca que ha deixat aquesta Copa del Món.

“Ha sortit tot molt ben rodat, i tant els corredors com els espectadors han pogut gaudir d’un cap de setmana excepcional”, ha destacat Roger Fité. Per la seva part, el delegat de la ISMF ha refermat que “ha sortit tot perfecte” i ha posat en relleu que “tenim absoluta confiança, ja des de fa molts anys, amb el ben fer de tots els implicats en l’organització d’aquesta cursa”. Precisament aquesta implicació de totes les parts, des de voluntaris als patrocinadors, passant per cossos especials i treballadors de l’estació i de la Federació Andorrana de Muntanyisme, han estat clau per al bon desenvolupament de la Copa del Món. “Val la pena destacar l’esforç de tots per poder fer front a aquestes Copes del Món”, ha indicat Marticella.





Dos circuits molt ben valorats

Tant el tradicional circuit de la Vertical Race de la Comepdrosa Andorra, com el de la Individual Race d’ahir, han estat molt elogiats tant pels corredors de la Copa del Món com pels membres de la ISMF. En el cas de la cursa Individual, que comptava amb moltes zones tècniques i d’alta muntanya, com la Portella de Sanfons i el cim de Miquelets, i el pic de Sanfons com a punt més alt, ha rebut multitud d’elogis, ja des d’ahir. Rémi Bonnet va valorar que “és la primera cursa en molt de temps amb molta part tècnica i és un plaer tornar a fer una cursa alpina de veritat”, mentre que Emily Harrop va assenyalar que “hem tingut un superitinerari”.

En aquest sentit, Carlo Ferrari ha explicat que “estic molt content de com ha anat, si fa 15 dies m’haguessin dit que hauríem tingut aquestes condicions no m’ho hagués cregut. A nivell de l’organització hem treballat tots a l’una, aprofitant al màxim les condicions que ens ha donat la muntanya”. Així mateix, Marticella ha destacat que “hem tingut la capacitat de trobar un recorregut que ens apropés al Comapedrosa, amb el pic de Sanfons, i hem d’estar orgullosos”. Pel que fa al circuit de la Vertical, també s’ha deixat clar que és un dels més valorats del calendari internacional de la Copa del Món, tant per esquiadors de muntanya com per la mateixa ISMF.





Seu permanent de la Copa del Món ISMF

Totes les parts implicades en la Comapedrosa Andorra han posat de manifest la voluntat de seguir rebent la Copa del Món ISMF a Arinsal durant els propers anys. Jordi Canals ha indicat que “desitjo que la Copa del Món pugui continuar molts més anys i que aquest lloc sigui fix”, mentre que Josep Marticella ha exposat que “ens hem de marcar l’objectiu de seguir sent una seu permanent perquè és un esdeveniment que s’emmarca en la nostra estratègia, objectius i cultura”. “S’ha de seguir consolidant aquest esdeveniment que potencia l’entorn del Parc Natural del Comapedrosa i del país, i hem de donar-li valor”, ha afegit el cònsol menor de la Massana.





Bonnet es queda a 12 segons del seu rècord

Després del triomf a la Individual Race, el suís Rémi Bonnet ha segellat avui el doblet a la Comapedrosa Andorra amb un domini aclaparador a la Vertical Race. Com ja va fer ahir, Bonnet ha començat a marcar distàncies respecte a tots els seus rivals des dels primers metres i ha liderat en solitari tota la cursa, completant els 3,5 km i 720 metres de desnivell entre la base de la pista Les Marrades i el Xalet Igloo en 26’ 07’’. Amb aquest registre, ha assolit el quart triomf seguit a la Vertical de la Comapedrosa Andorra i s’ha quedat a 12 segons del seu propi rècord a la Vertical Race d’Arinsal que va assolir el 2021 (25’ 55’’). “Tenia les cames per a superar el meu rècord, però l’objectiu principal era la victòria, tenim una cursa de Copa del Món la setmana que ve i he preferit guardar una mica de cames”, ha explicat el suís, que novament s’ha tornat a desfer en elogis amb la cita andorrana i ha assegurat que “és la cursa perfecta per a mi, m’encanta aquest lloc”.

El seu compatriota, Werner Martin, ha acabat en segona posició a 50 segons, mentre que el francès Thibault Anselmet ha assolit un nou podi a Arinsal amb una tercera posició a 1 minut de Bonnet. Per la seva part, els andorrans Arnau Soldevila (30’ 16’’) i Adrià Bartumeu (30’ 54’’) han estat 42è i 47è, en una cursa en què el grup intermedi ha estat molt competit.





Primer triomf en Vertical d’Alba de Silvestro

La italiana Alba de Silvestro ha assolit la seva primera victòria en una cursa Vertical de la Copa del Món després d’una prova en què ha tingut un frec a frec amb la francesa Emily Harrop i l’espanyola Marta Garcia. “Ha sigut una bonica i intensa lluita, primer amb la Marta i després a la part final amb l’Emily, que anava molt forta a l’últim tram i hem arribat a l’esprint fins a gairebé a la línia de meta”, ha indicat De Silvestro. Finalment, ha acabat amb un registre de 32’ 33’’, 9 segons més ràpida que la guanyadora de la Individual Race d’ahir, Emily Harrop, mentre que Garcia ha completat el podi a 26 segons de la italiana. “És la primera vegada que guanyo una Vertical Race de la Copa del Món, i la primera que vaig guanyar una Individual Race va ser aquí a Andorra, per tant estic molt contenta”, ha afegit la italiana.





L’acció continua a les estacions de Grandvalira Resorts

Amb la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra completada, les estacions de Grandvalira Resorts continuen acollint esdeveniments internacionals des de demà mateix amb el Trofeu Borrufa, que es disputa a Ordino Arcalís del 22 al 25 de gener. Posteriorment, serà el torn per al Freeride World Tour, també a Ordino Arcalís entre l’1 i el 7 de febrer, i el cap de setmana del 10 i 11 de febrer arriba un altre dels plats forts de l’any amb la Copa del Món d’esquí alpí femenina al sector de Soldeu de Grandvalira.

Finalment, la Copa del Món de Quilòmetre Llançat tancarà els esdeveniments esportius de l’hivern al sector Grau Roig de Grandvalira del 12 al 15 de març. Així mateix, l’estació de Pal Arinsal se centra de ple en el gran esdeveniment del 2024: els Campionats del Món de BTT, que tindran lloc del 26 d’agost a l’1 de setembre.