L’Escola Municipal de Música de la Seu inicia el nou curs amb mascareta, mampares i ampliació d’espais

Tant l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell com el Conservatori de Música dels Pirineus han iniciat aquesta setmana el nou curs acadèmic 2020-2021 amb l’aplicació d’un pla de mesures de seguretat de prevenció de la Covid-19, tal i com indica el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Així, ambdós centres musicals de la capital alturgellenca han adoptat un seguit de mesures de seguretat que són les següents:

Ús de mascareta obligatòria per tot l’alumnat des dels 3 anys i en totes les assignatures excepte en les classes de vent/cant individual. Cant coral es fa amb mascareta.

excepte en les classes de vent/cant individual. Distància de seguretat : 1,5m entre alumnat (2,5 metres quadrats per alumne) a les classes de sensibilització/llenguatge/instrument i de 2m (4 metres quadrats per alumne) en les classes de cant coral i agrupacions.

: 1,5m entre alumnat (2,5 metres quadrats per alumne) a les classes de sensibilització/llenguatge/instrument i de 2m (4 metres quadrats per alumne) en les classes de cant coral i agrupacions. Aules de vent/cant individual s’han dotat de pantalles de metacrilat de 2m d’alt per 1,2m d’ample que es situen entre el professor/a i l’alumne/a.

s’han dotat de que es situen Rentat de mans a l’entrada , abans de començar les classes i al finalitzar.

, abans de començar les classes i al finalitzar. Punts d’higiene amb diferents productes : gel hidroalcohòlic (desinfecció de mans); alcohol de 96º (desinfectar teclats de piano); aigua i sabó neutre (netejar instruments de fusta, bateria i mampares) i desinfectant de superfícies (cadires, taules, panys, etc.).

: gel hidroalcohòlic (desinfecció de mans); alcohol de 96º (desinfectar teclats de piano); aigua i sabó neutre (netejar instruments de fusta, bateria i mampares) i desinfectant de superfícies (cadires, taules, panys, etc.). Ventilació : es realitza ventilació de les aules durant 10 minuts entre totes les classes. Les de 90 minuts es fa una petita pausa per ventilar . Sempre que el temps sigui favorable les finestres estaran obertes al fer les classes.

: es realitza ventilació de les aules . Sempre que el temps sigui favorable les finestres estaran obertes al fer les classes. Aforaments reduïts : Sensibilització màxim 7 alumnes; llenguatge musical màxim 7 alumnes, agrupacions/cor màxim 20 alumnes (es fan a la Immaculada amb més distància i espai més grans).

: Sensibilització màxim 7 alumnes; llenguatge musical màxim 7 alumnes, agrupacions/cor màxim 20 alumnes (es fan a la Immaculada amb més distància i espai més grans). Ampliació d’espais : ús de la sala de la Immaculada per fer cant coral i agrupacions com orquestra, big band o combos.

: Aules : totes les aules tenen indicacions amb l’aforament màxim permès i estan marcades les distàncies al terra.

: totes les aules tenen indicacions amb l’aforament màxim permès i estan marcades les distàncies al terra. Els familiars NO poden accedir al centre (si no és amb cita prèvia).

Entrades i sortides esglaonades: per evitar aglomeracions. L’entrada es fa per la porta principal. Es demana a les famílies que mantinguin les distàncies abans de l’entrada i que solament vingui una persona a acompanyar/recollir als infants. Les sortides de cant coral, orquestra i algunes agrupacions per la porta de la Immaculada que dóna a la placeta de les Monges per evitar coincidir amb altres grups i alumnat de les altres escoles.

Places vacants

D’altra banda, s’informa que l’Escola Municipal de Música encara disposa de places disponibles per aquest curs acadèmic 2020-2021.

Per a més informació, les persones i famílies que hi estiguin interessades cal es posin en contacte per correu electrònic escolamusica@aj-laseu.cat o trucant al telèfon 973 354 639.