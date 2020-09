Un ingressat a l’UCI per coronavirus

En aquests moments hi ha 4 persones més afectades de la Covid-19 a planta. L’ingrés a l’UCI s’ha produït les darreres hores, ja que en l’actualització de les dades sanitàries dimecres a la tarda no hi havia cap pacient a la Unitat de Cures Intensives.

Segons les últimes dades fetes públiques per Salut, hi ha 376 casos actius. Des de l’inici de la pandèmia s’han diagnosticat 1.483 casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2, 1.054 s’han curat i s’han registrat 53 defuncions.