L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma acull els exàmens oficials de llengua catalana

Els exàmens oficials de llengua catalana impulsats pel ministeri de Política Lingüística d’Andorra s’han traslladat a l’ Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma per necessitat d’espai.

La segona convocatòria d’enguany ha comptat amb 300 inscrits entre els nivells A1 i el C2, una participació més reduïda que en la candidatura del passat mes de gener.

Degut a la situació sanitària del coronavirus, els exàmens van haver de ser posposats al juny però el gruix d’avaluats no ha patit canvis.

Des de l’organització creuen que els canvis en l’administració han estat un impuls per incrementar aquest nombre de participants, ja que segons el director de Política Lingüística del ministeri de Cultura, Joan Sans, el diploma oficial ha passat a ser un requisit per a les persones que vulguin treballar a l’administració.

Sans també ha volgut remarcar la feina del seu departament durant els mesos de pandèmia, celebrant el no tancament dels centres de català del país.

Des del departament asseguren que és important seguir oferint els cursos que tenen a la disposició dels ciutadans de forma gratuïta per impulsar la utilització de la llengua catalana.

Enguany han posat en marxa una formació online del nivell A1 per a tots aquells usuaris que no es puguin desplaçar als centres de català i no descarten ampliar-ho a la resta de nivells en un futur.

Les mesures sanitàries han estat molt presents a l’hora de distribuir les aules i dur a terme tots els exàmens. Gel hidroalcohòlic en totes les entrades i sortides, reducció de la capacitat al 50% i entrades esglaonades en les convocatòries.

La professora de l’àrea de llengua catalana del ministeri de Cultura, Eva Royo, ha explicat que durant aquest dissabte a la tarda, quan hi haurà el gruix més gran de candidats, “la meitat entraran 30 minuts abans de l’hora d’inici de l’examen i l’altra meitat 15 minuts abans”.

La convocatòria d’aquest mes tindrà el seu punt final el proper 28 de novembre i tots els aprovats obtindran el diploma oficial de llengua catalana vàlid a Andorra.