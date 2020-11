L’alcalde de la Seu d’Urgell, optimista en recuperar la comunicació amb Andorra abans del 21 de desembre

En principi aquesta possibilitat s’estableix a partir del 21 de desembre, sempre que les dades sanitàries ho permetin.

Jordi Fàbrega assegura que ha trobat una bona predisposició per part de la Generalitat a avançar l’obertura al 6 de desembre però demana prudència fins que no sigui una realitat. “Quan ho parles amb els consellers i departaments implicats, com a mínim hi ha una bona recepció, entenen el problema”.

Les dades de què disposa l’Ajuntament corroboren la forta dependència que té el comerç de la vila dels ciutadans andorrans.

En aquest sentit, creu que “des del punt de vista sanitari no hauria de ser un risc tenir la frontera oberta, tal com està la pandèmia als dos costats”.

Segons l’Ajuntament la facturació ha baixat un 50% i assumeixen que molts negocis, sobretot de restauració, abaixaran la persiana definitivament.

Fàbrega ha remarcat que són sabedors que alguns bars no tornaran a obrir i, pel que fa a les botigues, ha assenyalat que “estan intentant sobreviure com poden”.

Ha explicat que des de l’ajuntament s’han intentat donar ajuts, d’entre 500 i 1.000 euros. “Sabem que és poca cosa, però és el que podem fer”.

Amb tot, ha assegurat que “trobem a faltar ajudes de les administracions superiors”.

Aquesta incidència negativa també es nota en el mercat de dissabte i sobretot, de dimarts. De fet, aquest dissabte només han muntat la parada un 40% dels comerciants habituals.