Les tres colades de la Garrotxa volcànica

La Garrotxa, com a terra de volcans que és, ens ofereix un paisatge ben curiós. La proposta d’aquesta setmana ens apropa fins a una interessant zona de cingleres basàltiques als voltants de Sant Joan les Fonts, que s’han format pel refredament de les colades de lava que expulsaven els volcans de la zona fa milers d’anys. La ruta, que permet veure també el patrimoni romànic i medieval de Sant Joan les Fonts, és apta per a tothom i està senyalitzada. En una hora farem una volta de sis quilòmetres. Compte, però, si ha plogut molt perquè pot ser que la riera de Bianya hagi crescut i no puguem continuar el nostre itinerari a partir de la cinglera de la Fontfreda.

Comencem a caminar des de la plaça Major de Sant Joan les Fonts per travessar aquest petit municipi garrotxí, on podem veure el pont medieval del segle XII sobre el Fluvià, el monestir romànic de la mateixa època i l’estada Juvinyà, que és el monument civil més antic de Catalunya (segle XI-XII). Travessarem aquest pont medieval i pujarem per unes escales al costat de l’església.

En un quart d’hora ja arribem al Molí Fondo (la imatge superior és de la resclosa del Molí de Fondo), on ja podem veure les tres espectaculars, i alhora, curioses, colades de lava. Una d’elles, que forma part de l’antiga resclosa de la fàbrica ‘La Reformada’, prové dels volcans de Batet i té una antiguitat de 700.000 anys. Més recent és la colada on es troba enclavada l’antiga pedrera del Boscarró. Aquesta prové del volcà de la Garrinada i té uns 120.000 anys. La tercera colada, que s’escampa pel terra d’aquest indret que trepitgem, és d’origen i data desconeguda.

Més o menys a meitat de camí arribem als Cingles de la Fontfreda, indret d’on antigament s’extreia roca i que, per desgràcia, als anys 70, es va fer servir com a abocador, cosa que va contaminar el riu. Per sort, l’abocador es va tancar i es va restaurar aquest paratge volcànic que ha recuperat la seva bellesa. Després de travessar dos cops el riu, el camí ens portarà per la part superior dels cingles, des d”on tindrem bones vistes de la volta que hem donat, fins arribar, de nou, a Sant Joan les Fonts.

Per lamalla.cat