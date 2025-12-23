Les tarifes elèctriques de 2026 s’incrementen un 2,8%

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimarts, el Decret de modificació de les tarifes elèctriques per al 2026 proposat per FEDA, que preveu una actualització alineada a la variació de l’IPC interanual del mes de novembre, que és el darrer que està publicat, i que correspon al 2,8%. En cas que l’IPC de finals d’any s’incrementi, la tarifa quedarà actualitzada en el percentatge ara aprovat sense patir cap variació. Aquest increment s’aplica de forma uniforme a totes les tarifes i trams de consum, a excepció de la tarifa bonificada, que es mantindrà congelada per a seguir beneficiant les persones en risc de vulnerabilitat.
L’actualització de les tarifes aprovada aquest dimarts manté els preus de l’electricitat a Andorra per sota dels països veïns, alhora que incorpora l’augment general del cost de vida. Actualment, les tarifes d’Andorra són un 40% més barates que les de l’entorn, i amb l’actualització se seguirà considerablement per sota dels preus dels països veïns.
De fet, es calcula que l’increment previst per a una família sigui d’un euro al mes en els casos de consums mitjans sense calefacció elèctrica, i d’uns dos euros al mes per a les llars amb calefacció elèctrica.
En el cas de la tarifa bonificada, s’ha aprovat mantenir la congelació d’aquestes, de manera que el diferencial entre la tarifa domèstica i la bonificada s’incrementa, i ara serà d’un 20% en el tram 1 i fins a un 58% en el tram de més consum.
L’aplicació homogènia de l’increment a totes les altres tarifes té l’objectiu de mantenir la coherència en la política de preus, conservant les premisses de contribuir al desenvolupament econòmic d’Andorra; afavorir l’estalvi energètic; protegir els sectors més desafavorits; repercutir part dels preus de cost de l’energia elèctrica i mantenir l’equilibri financer de FEDA enfront de la inflació, de manera que es puguin encarar les inversions necessàries en la transició energètica.
Pel que fa a l’enllumenat públic a càrrec dels comuns i amb la voluntat de reconèixer el rol exemplar de l’Administració, s’estableix que s’hauran de fer càrrec del 75% sobre el terme d’energia i de potència. Aquesta mesura reflecteix el compromís de contribuir al servei públic d’enllumenat de les diferents parròquies del país mantenint l’eliminació del descompte del 100% de les factures que hi havia abans de la crisi energètica.