El Govern permetrà obrir als comerços el 14 de març de 2026

La Llei de declaració del Dia de la Constitució estableix que el 14 de març, Dia de la Constitució, és un dia festiu de compliment obligatori, retribuït i no recuperable per a tots els sectors, i fixa unes excepcions per als sectors relacionats directament amb el turisme. Tanmateix, i abans de l’1 de gener de cada any, el Govern pot suspendre l’obligació de tancament dels comerços quan el dia 14 de març s’escaigui en cap de setmana, en festiu o en període de previsible afluència turística.
Tenint en compte que el dia 14 de març de 2026 s’escau en dissabte i en època de previsible afluència turística, el Govern ha considerat convenient permetre que els comerços que ho vulguin puguin desenvolupar la seva activitat.