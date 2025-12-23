El Nadal regala prop de mig metre de neu fresca a les estacions d’Andorra per a oferir quasi bé el 100% de les pistes obertes

El Nadal ja és a tocar i les condicions a les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts segueixen millorant gràcies a les precipitacions que han caigut de forma constant els darrers dies i que han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova, arribant a prop de mig metre a les zones més beneficiades. Aquestes xifres han superat les previsions inicials, per la qual cosa les estacions continuaran ampliant encara més les pistes disponibles en els propers dies. Així, Grandvalira oferirà més de 190 km esquiables, així com la connexió entre tots els sectors, i actualment disposa de gruixos d’entre 40 cm i 70 cm.
Per la seva banda, Pal Arinsal comptarà amb el 100% de les seves pistes disponibles i el 100% dels remuntadors, entre els quals el telefèric que connecta ambdós sectors, a més de gruixos de neu que van dels 50 cm als 90 cm.
Ordino Arcalís compta des d’ahir amb el total de l’estació operativa, és a dir el 100% de les pistes i instal·lacions obertes, i gruixos d’entre 65 cm i 120 cm, a més de molt bones condicions a les zones fora pista que l’estació disposa per a la pràctica del freeride.
Tot plegat posiciona Grandvalira Resorts com el destí de neu amb més quilòmetres esquiables dels Pirineus, superant els 280 km de pistes disponibles entre les tres estacions i un excel·lent estat, dels millors que els dominis andorrans han pogut oferir per Nadal en els darrers anys. Un entorn nevat de postal ideal també per a la celebració de les festes nadalenques i de totes les activitats que han preparat les estacions: baixades de torxes i de llumetes, la visita del Pare Noel als Jardins de Neu, la cavalcada dels Reis Mags, focs artificials, sopars envoltats de neu, música i activitats a pistes, experiències màgiques com el múixing o sortides en motos de neu i festes après-ski.