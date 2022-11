Les psiquiatres Gemma Garcia Parés i Maria Giró avaluaran la qualitat dels programes d’AUTEA

Amb l’objectiu de vetllar per la qualitat dels programes que desenvolupa l’entitat i treballar per una millora contínua, AUTEA comptarà amb la col·laboració a partir d’aquest curs de dues professionals especialitzades en TEA, la Dra. Gemma Garcia Parés i la Dra. Maria Giró.

Així, la Dra. Garcia Parés avaluarà la qualitat del programa d’oci i lleure per a joves majors d’edat amb TEA, que actualment compta amb 14 usuaris, i la Dra. Giró avaluarà la qualitat del programa d’atenció centrada en la família, “Suport a casa 6 i 12 anys”, amb 17 famílies usuàries i el programa d’oci i lleure per a infants i adolescents amb TEA, que compta amb 6 usuaris.

Amb la incorporació d’avaluadors externs, l’entitat referma la seva aposta per la millora contínua i la qualitat del programes que desenvolupa.

La comissió de qualitat d’AUTEA està formada per Pau Gomes, Pedro Alberca i Inés Martí, membres de la junta directiva i per Carolina Pastor, neuropsicòloga i responsable de coordinació dels programes d’AUTEA.

L’objectiu de la comissió és treballar per a acreditar la qualitat dels programes per una entitat especialitzada en autisme i amb una reputada trajectòria com és la National Autística Society (NAS). Una acreditació amb la que ja compta el programa Joves en Inclusió de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra, i que es va impulsar i finançar des d’AUTEA.