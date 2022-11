Els Banders, amb ajut de Bombers, mostren com actuen davant un niu de vespa asiàtica

Els banders d’Andorra amb la col·laboració dels Bombers han actuat, amb els mecanismes habituals en aquests casos, en un niu secundari inactiu de vespa asiàtica (Vespa velutina). Es tracta d’una espècie de vespa invasora perjudicial per a l’apicultura.

El cos de Banders indica que si es detecta un niu, o se’n té sospites que ho pot ser, s’ha de trucar al telèfon 148 dels Banders per al seu control. Es recomanable no actuar personalment sobre el niu si no es té coneixements o no es disposa dels mecanismes necessaris.