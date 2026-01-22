Les proves oficials de Batxillerat Professional (POBPRO) es faran entre el 27 d’abril i el 21 de maig

El Govern ha aprovat la convocatòria de la Prova Oficial de Batxillerat Professional (POBPRO), que es durà a terme al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria (CESJL), a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i al Centre de Formació Professional d’Aixovall. Els exàmens de les branques renovades, és a dir les que són de nova creació –batxillerat professional de Tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes, batxillerat professional de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria, batxillerat professional de Tècnic de suport sociocomunitari, i batxillerat professional de Tècnic de suport de desenvolupament de programari–, se celebraran entre l’11 al 21 de maig.
De la seva banda, l’alumnat de les branques no renovades –aquells alumnes que cursen els estudis amb els programes antics– realitzarà les proves entre el 27 d’abril i el 21 de maig.
Poden accedir a la convocatòria de la Prova Oficial de Batxillerat Professional els candidats presencials i els candidats lliures que compleixen els requisits establerts. Les inscripcions, tant de les branques professionals renovades com no renovades, van de dijous 29 de gener al divendres 13 de febrer de 2026, ambdós dies inclosos, a través de la seu electrònica del Govern d’Andorra.
Els resultats es faran públics el dijous, 11 de juny, a partir de les 16.00 hores quan s’enviarà el butlletí final de qualificacions a cada candidat. Els resultats es publicaran també a la web d’educació.