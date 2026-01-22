100% de pistes obertes a les estacions d’Andorra amb 308 km, un metre de neu nova i gruixos acumulats de fins a 200 cm

Les nevades de la darrera setmana a les estacions andorranes de Grandvalira Resorts han permès continuar augmentant els gruixos de neu a les pistes, amb gairebé un metre de neu nova des de divendres en les zones més beneficiades, dels quals mig metre durant la jornada de dimarts. En totes les estacions, les acumulacions de neu superen de cota mínima el metre i d’acumulació màxima arriben fins als 200 cm, en el cas d’Ordino Arcalís, 180 cm a Grandvalira, i 140 cm a Pal Arinsal.
Aquesta situació ha permès seguir fent créixer l’oferta de quilòmetres esquiables, refermant-se definitivament com un dels millors hiverns dels darrers anys. D’aquesta manera, Grandvalira comptarà des d’aquesta setmana amb el 100% de les pistes obertes, és a dir, els 215 km quilòmetres esquiables, l’oferta més àmplia dels Pirineus i del sud d’Europa.
Pal Arinsal i Ordino Arcalís mantenen el 100% de les pistes i instal·lacions operatives, consolidant l’excel·lent estat de la neu a tot el Principat amb la totalitat dels seus 308 km de pistes operatius. A més, la previsió meteorològica continua apuntat a més nevades en els pròxims dies, fet que continuarà contribuint al gran estat dels dominis esquiables.