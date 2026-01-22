L’INH atén un total de 2.185 consultes durant el 2025, un 29% més que l’any anterior

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha rebut un total de 2.185 consultes durant el 2025, unes xifres que representen un augment del 29% respecte l’any anterior. Les consultes sobre habitatge protegit -que engloba l’habitatge a preu assequible i els habitatges de protecció pública- suposen un 24% del total de consultes rebudes i continua sent el primer tema de consulta a causa de la posada en marxa del Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible a l’abril de 2024 i de la publicació de diverses ofertes públiques d’habitatges a preu assequible al llarg de 2025.
Del total de consultes rebudes per l’INH durant el primer semestre de 2025, els temes que destaquen són: la informació sobre requisits i documentació a presentar per a poder accedir a un habitatge protegit, ja siguin habitatges de protecció pública o d’habitatges a preu assequible (24%), els requisits i documentació que cal presentar per als ajuts de l’administració pública en matèria d’habitatge (ajut a l’habitatge de lloguer, programa d’impuls per a l’emancipació dels joves, programa extraordinari d’avals,…) que suposa un 19%, l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament (14%) i la pròrroga del contracte d’arrendament (13%).
Pel que fa a les persones que han realitzat una consulta, el 40% són persones arrendatàries (el 2024 els llogaters suposaven un 57%), un 42% són immobiliàries, gestories, particulars, derivacions d’altres departaments de Govern i d’altres institucions del país (un 27% l’any anterior) i la resta, un 18%, persones propietàries d’edificis o d’habitatges (un 17% el 2024).
Un dels aspectes a destacar és que al 2025 s’han doblat, passant de les 445 el 2024 a 910, les consultes realitzades per altres actors del sector de l’habitatge com immobiliàries, gestories,… superant les consultes rebudes per persones arrendatàries que han disminuït lleugerament passant de les 954 del 2024 a les 863 al 2025. Tot i que les consultes efectuades pels propietaris només representen el 18%, en nombre han augmentat passant de les 280 l’any passat a les 385 el 2025. L’increment de consultes efectuades per part d’altres actors del sector de l’habitatge apunta a un ús creixent de l’INH com a punt d’informació i d’orientació tècnica en aquest àmbit.
Respecte al gènere de les persones que han realitzat una consultat, un 56% eren dones i un 44% homes, uns percentatges molt similars al 2024.
Balanç del Programa d’avals
Durant l’any passat i fins al mes d’octubre de 2025, quan va entrar en vigor el nou programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, l’INH ha atès 115 consultes en relació amb els requisits i la documentació que cal presentar per a accedir a aquest programa extraordinari d’avals per a comprar un habitatge per a residència habitual i permanent regulat pel Decret 123/2023, del 15 de març. Des de l’inici del programa s’han rebut un total de 320 consultes.
Des de l’entrada del nou programa en vigor, s’ha generat més interès per part de la ciutadania, prova d’això és que s’han rebut un total de 64 consultes sobre els ajuts a la compra d’un habitatge per a residència habitual i permanent.
Des de la publicació del decret al març de 2023, s’han presentat a l’INH 19 sol·licituds per part de 35 persones, de les quals setze resolucions favorables, una desfavorable i dues renúncies.
Es pot consultar l’informe complet de “Consultes en matèria d’habitatge 2025” a aquest enllaç https://inh.ad/wp-content/uploads/2026/01/20260116-INH-Consultes_tancament_2025.pdf.