Les prestacions actives per fills a càrrec, en tancar-se el 2025, han beneficiat a 585 famílies i 1.032 fills

Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat
Una mare amb el seu fill comprant en un supermercat (Getty images)

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades l’any 2025 ha estat de 625, la qual cosa suposa una disminució del -1,3% respecte a l’any 2024. D’aquestes, el 75,5% han estat resoltes favorablement, el 19,2% s’han desestimat i el 5,3% restant han estat arxivades. Les prestacions actives en data 31 de desembre del 2025 han beneficiat a 585 famílies i 1.032 fills, amb un import anual mitjà per família de 2.235,73 €, un +1,8% respecte a l’any anterior. El nombre de famílies disminueix un -5,2% en relació amb l’any anterior, mentre que el nombre de fills beneficiaris es redueix en un -5,6%.

Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables del 2025 (82,6%), en contraposició als homes (17,4%). Per edat, el 96,6% dels beneficiaris del 2025 tenen entre 25 i 60 anys, i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (35,0%), espanyola (22,9%) i portuguesa (21,0%). Un 52,8% dels beneficiaris de l’any 2025 han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen.

Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, un 30,3% són casats, un 30,1% solters, un 19,1% divorciats, un 17,8% separats, un 2,3% vidus i un 0,4% parelles de fet.

Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec amb el 42,4% del total d’ajuts, seguides de molt a prop per les famílies amb 2 fills a càrrec amb el 41,3%. Les famílies amb 3 fills suposen un 14,4% i les famílies amb 4 o més fills un 1,9%. Per tipus de família, les que més ajuts han rebut han estat les famílies monoparentals sense acreditar amb un 44,9%, seguides de les monoparentals acreditades amb un 17,6% i de les nuclears amb un 16,7%.

Durant l’any 2025 s’han denegat 120 sol·licituds d’ajut, el que representa un 19,2% del total de sol·licituds rebudes. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat “Superar el LECS familiar” amb el 78,3% de les denegacions, seguit de “Menys de 7 anys de residència” amb un 20,0%, mentre que els motius “Tenir més de 18 anys i no ser estudiant” i “No tenir residència legal i efectiva” suposen ambdós un 0,8%.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 7,1 per cada mil habitants l’any 2024 als 6,6 per mil habitants l’any 2025, és a dir, una variació del -7,3%. D’altra banda, es produeix una disminució del rati entre l’import de les prestacions i la despesa de Govern del 7,6%, que es manté al voltant del 0,21%. El volum d’aquestes prestacions respecte al PIB real disminueix (-7,1%) i se situa en el 0,042%.

