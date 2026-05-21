Les prestacions actives per fills a càrrec, en tancar-se el 2025, han beneficiat a 585 famílies i 1.032 fills

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades l’any 2025 ha estat de 625, la qual cosa suposa una disminució del -1,3% respecte a l’any 2024. D’aquestes, el 75,5% han estat resoltes favorablement, el 19,2% s’han desestimat i el 5,3% restant han estat arxivades. Les prestacions actives en data 31 de desembre del 2025 han beneficiat a 585 famílies i 1.032 fills, amb un import anual mitjà per família de 2.235,73 €, un +1,8% respecte a l’any anterior. El nombre de famílies disminueix un -5,2% en relació amb l’any anterior, mentre que el nombre de fills beneficiaris es redueix en un -5,6%.
Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables del 2025 (82,6%), en contraposició als homes (17,4%). Per edat, el 96,6% dels beneficiaris del 2025 tenen entre 25 i 60 anys, i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (35,0%), espanyola (22,9%) i portuguesa (21,0%). Un 52,8% dels beneficiaris de l’any 2025 han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen.
Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, un 30,3% són casats, un 30,1% solters, un 19,1% divorciats, un 17,8% separats, un 2,3% vidus i un 0,4% parelles de fet.
Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec amb el 42,4% del total d’ajuts, seguides de molt a prop per les famílies amb 2 fills a càrrec amb el 41,3%. Les famílies amb 3 fills suposen un 14,4% i les famílies amb 4 o més fills un 1,9%. Per tipus de família, les que més ajuts han rebut han estat les famílies monoparentals sense acreditar amb un 44,9%, seguides de les monoparentals acreditades amb un 17,6% i de les nuclears amb un 16,7%.
Durant l’any 2025 s’han denegat 120 sol·licituds d’ajut, el que representa un 19,2% del total de sol·licituds rebudes. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat “Superar el LECS familiar” amb el 78,3% de les denegacions, seguit de “Menys de 7 anys de residència” amb un 20,0%, mentre que els motius “Tenir més de 18 anys i no ser estudiant” i “No tenir residència legal i efectiva” suposen ambdós un 0,8%.
El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 7,1 per cada mil habitants l’any 2024 als 6,6 per mil habitants l’any 2025, és a dir, una variació del -7,3%. D’altra banda, es produeix una disminució del rati entre l’import de les prestacions i la despesa de Govern del 7,6%, que es manté al voltant del 0,21%. El volum d’aquestes prestacions respecte al PIB real disminueix (-7,1%) i se situa en el 0,042%.