A Contra Blues i La Pera Llimonera porten el millor rock en directe i el millor teatre, a la Seu

Aquest cap de setmana, la Seu d’Urgell es convertirà en el pol d’atracció cultural del territori amb una doble programació d’alt nivell artístic dissenyada per a tota mena de públics. La ciutat acollirà les actuacions de dues formacions de llarga i reeixida trajectòria pel que fa a la música en directe i en l’àmbit de les arts escèniques: la banda de rock i blues A Contra Blues i la companyia de teatre familiar La Pera Llimonera.
Dues dècades del millor rock i blues en directe
El ritme i l’energia agafaran el relleu amb el concert d’A Contra Blues aquest proper divendres, 22 de maig, a les 21 hores, a la sala Sant Domènec. La banda barcelonina arriba a la Seu d’Urgell en un moment molt especial, ja que aquest 2026 celebra oficialment el seu 20è aniversari dalt dels escenaris. Des de la seva fundació l’any 2006, el grup ha mantingut intacta la seva passió pel blues i el rock contemporani, consolidant-se com un dels grans referents tant en l’àmbit nacional com internacional.
Guanyadors del prestigiós concurs European Blues Challenge, l’any 2014, i amb una trajectòria que suma més de 900 concerts a l’esquena en 12 països europeus, el quintet és àmpliament aclamat per la crítica gràcies al magnetisme del seu cantant Jonathan Herrero i a la gran compenetració dels seus guitarristes.
La premsa especialitzada ha definit els seus directes com una experiència demolidora capaç de “segrestar legalment el públic” per a retornar-lo completament renovat.
En la seva actuació a la Seu faran repàs dels seus grans èxits i dels temes del seu aclamat últim treball discogràfic, Spitfire (2024).
Un clàssic del teatre familiar que manté viva la màgia i la rialla
Els amants del bon teatre i les famílies tenen una cita ineludible aquest pròxim dissabte, 23 de maig, a les 18 hores, al Teatre Guiu, amb la prestigiosa companyia La Pera Llimonera, un autèntic referent en la creació d’espectacles de les arts en viu per a públic infantil i familiar des de 1993.
La formació presentarà a la Seu la seva nova versió de ‘RUCS. La Maledicció del bruixot’. Aquesta emblemàtica obra, que va ser estrenada originalment a FiraTàrrega i guardonada amb el premi Nas d’Or al Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, arriba completament renovada després d’haver estat reconeguda recentment com a Millor Espectacle Familiar a la Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo 2025.
Interpretada per Sergi Casanovas i Pere Romagosa, sota la direcció de Toni Albà, ‘RUCS’ és la història de dos comediants condemnats a viatjar de poble en poble explicant les aventures del príncep Rosendo per a desfer l’encanteri d’un gelós bruixot. Amb una durada de 55 minuts i recomanat a partir dels 5 anys, l’espectacle és una proposta honesta que confia en la intel·ligència dels més petits a través d’un humor sincer, intergeneracional i sense lliçons morals.
Amb aquestes dues propostes, la Seu d’Urgell reafirma el seu “compromís de portar cultura de qualitat al territori, oferint un ventall d’activitats que van des de la innocència dels pallassos clàssics fins a la potència del millor directe de rock actual”, assenyalen des de l’Ajuntament.