Durant el 2025 es van presentar 62 sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària

Segons les dades dels registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària presentades durant l’any 2025 ha estat de 62, de les quals el 50,0% han estat resoltes favorablement (31) i el 45,2% han estat resoltes desfavorablement (28). Hi ha tres sol·licituds que no s’han resolt. La proporció de sol·licituds favorables respecte a les sol·licituds presentades es redueix fins a un 50,0%, un -24,6% en relació a l’any 2024, quan va ser de 66,4%.
Les sol·licituds favorables han estat concedides a 30 llars, 34 menys que a l’any 2024 (64), disminuint un 53,1%, i amb un import mitjà per llar de 6.606,07 €, un 26,3% més que a l’any 2024. Les persones que s’han beneficiat d’aquesta prestació, incloent tots els membres de la llar, són 52.
El tipus de família que ha rebut el major nombre d’ajuts són les famílies unipersonals (15 ajuts, 48,4% dels ajuts) i les nuclears, parelles i pares/mares amb fills de fins a 25 anys (totes elles amb 3 ajuts, 9,7% dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del sol·licitant, els andorrans i els espanyols reben el 54,8% i el 16,1% dels ajuts, respectivament.
Segons el sexe de la persona beneficiària, les dones representen el 61,3% dels ajuts, i el principal tram d’edat beneficiari és el d’entre 60 i 64 anys (19,4%). Els homes representen el 38,7% dels ajuts i el principal tram d’edat beneficiari és també el d’entre 60 i 64 anys juntament amb el de 55 a 59 anys (ambdós amb el 9,7%).
El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat d’1,6 per cada mil habitants a l’any 2024 a 0,6 per mil habitants a l’any 2025. Al seu torn, el volum d’aquestes prestacions respecte al PIB disminueix un 43,3% i es redueix fins al 0,006%.