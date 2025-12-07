Les obres de restauració ambiental del Pla de Salito encaren la seva recta final

El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Jordi Sargatal, juntament amb el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, el president de la Junta rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Josep Queró, i els alcaldes de la Guingueta d’Àneu i Esterri d’Àneu, han visitat aquesta setmana les obres de restauració ambiental del Pla de Salito, que es troben gairebé enllestides. A la visita també hi ha assistit Albert Piqué, responsable de Producció Hidràulica de la Noguera Pallaresa, atès que Endesa és la titular dels terrenys que s’estan restaurant i que n’ha fet una cessió temporal.
Els treballs fets han permès recuperar aquesta zona humida de 4,5 hectàrees, actualment condicionada per les fluctuacions de l’embassament de la Torrassa i el riu Noguera Pallaresa. Les obres contribuiran de forma decisiva a la conservació de la planta aquàtica Hippuris vulgaris, que té en la séquia de Salito i la part adjacent de l’embassament la seva única població actual i autòctona a Catalunya.
El secretari de Transició Ecològica ha constatat que “les obres estan gairebé acabades i només manca instal·lar-hi tota la part de senyalització”. “Aquests treballs són un exemple de la línia de treball que ens marca la Llei de restauració de la natura per a impulsar polítiques de conservació de la biodiversitat adaptades als reptes del canvi climàtic, transversals, eficaces i basades en el coneixement”, ha dit Sargatal, al mateix temps que ha destacat la bona entesa amb Endesa per a intervenir en aquest espai i recuperar-lo.
Les obres han consistit en l’obstrucció del canal de connexió entre el riu Noguera Pallaresa i la sèquia del Salito, que neix en un ullal, per tal de reduir l’accés de l’aigua tèrbola amb sediments del riu a la sèquia i disminuir l’afectació sobre l’Hippuris vulgaris. Així mateix, s’han generat una sèrie d’espais humits, combinant basses d’alimentació superficial, que s’alimenten a través d’un canal construït a través del prat de dall que hi ha en la zona, i basses abastides a partir del nivell freàtic.
El secretari ha explicat que “ara haurem de fer el seguiment ambiental per a avaluar de forma precisa com aquestes actuacions ajuden a la conservació de l’Hippuris vulgaris i altres espècies de fauna i flora com el rat penat d’aigua, la granota verda i insectes com les libèl·lules i altres lligades a ambients aigualosos de poca fondària i amb abundant vegetació semiaquàtica”.
També s’han ultimat els treballs d’instal·lació d’un nou mirador al marge sud del Pla de Salito. Es tracta d’una construcció feta amb fusta de proximitat i adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i que facilitarà la realització de noves activitats d’educació ambiental a la zona, especialment amb escolars a través del Camp d’Aprenentatge de les Valls d’Àneu.
Finalment, també s’han adequat els camins d’accés i s’ha plantat nova vegetació de ribera al voltant de les bases per a incrementar la superfície de l’hàbitat prioritari de verneda.
Les obres tenen un cost de 307.440,33 euros, finançat amb fons Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i executades a través d’Infraestructures.cat.