Dimarts, conferència del Dr. Muro sobre la Leishmaniosi Visceral

El proper dimarts, dia 9 de desembre, tindrà lloc la conferència “La Leishmaniosi Visceral, un repte per a la recerca multidisciplinària”, a càrrec de Jesús Muro i Figueras, doctor en veterinària, veterinari oficial del Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra, jubilat, i president de l’ONG de cooperació veterinària a l’Àfrica de l’Est Daktari. Se celebrarà a les 7 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella.
La Leishmaniosi Visceral és una malaltia, que poden patir els gossos i els humans (zoonosi), es transmet per la picada d’una mosca que inocula el paràsit i afecta l’Europa meridional i les zones tropicals d’Àfrica, Àsia i Amèrica, perquè hi ha altres animals que són reservoris asimptomàtics. Es detecta amb una analítica de sang.
Durant la conferència, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències (SAC), el Dr. Muro exposarà els projectes que duu a terme sobre aquesta zoonosi, en el marc del projecte andorrà One Health, una sola salut, a Uganda.