Joan Verdú tornarà a esquiar dissabte després de la caiguda entrenant a Reiteralm

L’equip elit de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) amb Joan Verdú es troba aquesta setmana a Reiteralm (Àustria) per a preparar la pròxima cita de la temporada, que és el gegant de la Copa del Món d’Schladming del pròxim dimarts, 27 de gener. Però, aquesta setmana l’esquiador del Principat va patir una caiguda entrenant i ha estat uns dies de recuperació. Tornarà a esquiar aquest mateix dissabte en una sessió suau.
Verdú va caure aquesta setmana en un entrenament i ho va fer amb un fort cop de costat en enganxar-se amb una porta. Com a conseqüència de l’impacte, pateix una inflamació a l’articulació de l’espatlla esquerra i també a la zona tendinosa, però res greu ja que es va realitzar una ressonància que va descartar qualsevol problema.
“Estem tractant aquesta inflamació i tot ha d’anar amb normalitat perquè la recuperació està anant bé”, ha explicat Pol Ferrer, fisioterapeuta de la Federació. Així doncs, la previsió és que l’andorrà torni a esquiar, però de manera suau, dissabte, per a ja perfilar la posada a punt final de cara a la cursa de Copa del Món d’Schladming.
El gegant austríac serà dimarts, en horari de tarda, amb la primera mànega a les 17:45h, i la segona a les 20:45h. Aquesta serà la darrera prova de la Copa del Món abans del Jocs Olímpics de Milano-Cortina. Després el calendari WC portarà Verdú a les cites de Kranjska Gora (Eslovènia) el 7 de març, i les finals de Lillehammer (Noruega), que en gegant seran el 24 de març.