El març es va tancar amb 40.928 llars a Andorra

Segons les dades de la població estimada a 31 de març del 2026, s’estima que a Andorra hi ha un total de 40.928 llars. Tenint en compte les 89.368 persones que també s’estimen com a residents al país, s’obté una ràtio de 2,18 persones per llar. La parròquia amb més llars és Andorra la Vella amb 11.302, seguida d’Escaldes-Engordany amb 7.052. La parròquia amb menys llars és Ordino amb 2.394.
Segons el Departament d’Estadística del Govern, en el primer trimestre de l’any 2026, el nombre mitjà de membres per llar ha disminuït el 0,3% respecte al trimestre anterior, quan la ràtio era de 2,19.