Les federacions esportives rebran el 58% de la subvenció de 2026 aquest gener per un import total de 2,2 M€

Continuant amb la dinàmica engegada aquesta legislatura, el Consell de Ministres ha decidit avançar el pagament de part de la subvenció prevista per al 2026 a les federacions esportives. L’import de l’avançament ascendeix a un total de 2.213.271,66 euros. D’aquesta manera, el Govern facilita la liquiditat de les federacions durant els primers mesos de l’any, abans no es resol la convocatòria anual, prevista per al maig, per tal de fer front a les despeses previstes per al desenvolupament de les seves activitats amb els esportistes federats.
El càlcul d’aquest avançament s’ha fet en referència amb l’import atorgat a cadascuna de les federacions en la convocatòria de 2023, avançant set dotzenes parts de la subvenció rebuda aquell any. Un cop es resolgui la convocatòria –que està previst obrir el termini de sol·licituds durant aquest primer trimestre– per a les subvencions corresponents al 2026, amb una partida total prevista al pressupost de 4,5 milions d’euros, les entitats esportives rebran la diferència entre l’import atorgat per al 2026 i el rebut en aquest primer avançament.
Aquest canvi en el calendari de pagament de les subvencions correspon al compromís contret a inici de legislatura per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, amb les federacions esportives.
Avançament de les subvencions per a les federacions esportives previst per al gener de 2026:
|Entitat esportiva
|Avançament subvenció 2026 (gener – juliol)
|Automòbil Club d’Andorra
|39.083,33 €
|Bàsquet Club Andorra
|105.000,00 €
|Club Voleibol Andorra
|39.083,33 €
|Federació Andorrana d’Atletisme
|83.300,00 €
|Federació Andorrana d’Esports Adaptats – FADEA
|26.250,00 €
|Federació Andorrana d’Esports de Gel
|24.500,00 €
|Federació Andorrana d’Esquí
|670.833,33 €
|Federació Andorrana d’Handbol
|21.583,33 €
|Federació Andorrana d’Hípica
|8.983,33 €
|Federació Andorrana de Ball Esportiu
|4.666,67 €
|Federació Andorrana de Basquetbol
|67.083,33 €
|Federació Andorrana de Boxa
|6.708,33 €
|Federació Andorrana de Canoa-Caiac
|58.333,33 €
|Federació Andorrana de Ciclisme
|43.750,00 €
|Federació Andorrana de Gimnàstica
|67.550,00 €
|Federació Andorrana de Judo i Jujitsu
|78.166,67 €
|Federació Andorrana de Karate
|27.125,00 €
|Federació Andorrana de Muntanyisme
|155.750,00 €
|Federació Andorrana de Natació
|89.833,33 €
|Federació Andorrana de Pàdel
|1.750,00 €
|Federació Andorrana de Patinatge
|53.375,00 €
|Federació Andorrana de Petanca
|6.416,67 €
|Federació Andorrana de Rugby
|88.666,67 €
|Federació Andorrana de Taekwondo
|26.541,67 €
|Federació Andorrana de Tennis
|34.533,33 €
|Federació Andorrana de Tennis Taula
|8.750,00 €
|Federació Andorrana de Tir
|14.875,00 €
|Federació Andorrana de Tir amb Arc
|3.791,67 €
|Federació Andorrana de Triatló
|3.558,33 €
|Federació Andorrana de Vela
|22.166,67 €
|Federació Andorrana de Voleibol
|50.458,33 €
|Federació Andorrana de Wu-Shu i Kung-Fu
|7.583,33 €
|Federació Andorrana Special Olympics
|37.916,67 €
|Federació d’Escacs Valls d’Andorra
|17.500,00 €
|Federació d’Andorra de Functional Fitness
|2.333,33 €
|Federació de Golf d’Andorra
|12.833,33 €
|Federació de Taekon-Do ITF Andorra
|1.680,00 €
|Federació Motociclista d’Andorra
|50.458,33 €
|Futbol Club Andorra
|9.916,67 €
|VPC Andorra Rugby XV
|140.583,33 €
|Import TOTAL avançaments subvenció 2026
|2.213.271,66 €