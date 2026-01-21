Les federacions esportives rebran el 58% de la subvenció de 2026 aquest gener per un import total de 2,2 M€

Els guardonats i les autoritats damunt l'escenari de la Nit de l'Esport
Els guardonats i les autoritats damunt l’escenari de la passada Nit de l’Esport (SFGA)

Continuant amb la dinàmica engegada aquesta legislatura, el Consell de Ministres ha decidit avançar el pagament de part de la subvenció prevista per al 2026 a les federacions esportives. L’import de l’avançament ascendeix a un total de 2.213.271,66 euros. D’aquesta manera, el Govern facilita la liquiditat de les federacions durant els primers mesos de l’any, abans no es resol la convocatòria anual, prevista per al maig, per tal de fer front a les despeses previstes per al desenvolupament de les seves activitats amb els esportistes federats.

El càlcul d’aquest avançament s’ha fet en referència amb l’import atorgat a cadascuna de les federacions en la convocatòria de 2023, avançant set dotzenes parts de la subvenció rebuda aquell any. Un cop es resolgui la convocatòria –que està previst obrir el termini de sol·licituds durant aquest primer trimestre– per a les subvencions corresponents al 2026, amb una partida total prevista al pressupost de 4,5 milions d’euros, les entitats esportives rebran la diferència entre l’import atorgat per al 2026 i el rebut en aquest primer avançament.

Aquest canvi en el calendari de pagament de les subvencions correspon al compromís contret a inici de legislatura per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, amb les federacions esportives.



Avançament de les subvencions per a les federacions esportives previst per al gener de 2026:

Entitat esportivaAvançament subvenció 2026 (gener – juliol)
Automòbil Club d’Andorra39.083,33 €
Bàsquet Club Andorra105.000,00 €
Club Voleibol Andorra39.083,33 €
Federació Andorrana d’Atletisme83.300,00 €
Federació Andorrana d’Esports Adaptats – FADEA26.250,00 €
Federació Andorrana d’Esports de Gel24.500,00 €
Federació Andorrana d’Esquí670.833,33 €
Federació Andorrana d’Handbol21.583,33 €
Federació Andorrana d’Hípica8.983,33 €
Federació Andorrana de Ball Esportiu4.666,67 €
Federació Andorrana de Basquetbol67.083,33 €
Federació Andorrana de Boxa6.708,33 €
Federació Andorrana de Canoa-Caiac58.333,33 €
Federació Andorrana de Ciclisme43.750,00 €
Federació Andorrana de Gimnàstica67.550,00 €
Federació Andorrana de Judo i Jujitsu78.166,67 €
Federació Andorrana de Karate27.125,00 €
Federació Andorrana de Muntanyisme155.750,00 €
Federació Andorrana de Natació89.833,33 €
Federació Andorrana de Pàdel1.750,00 €
Federació Andorrana de Patinatge53.375,00 €
Federació Andorrana de Petanca6.416,67 €
Federació Andorrana de Rugby88.666,67 €
Federació Andorrana de Taekwondo26.541,67 €
Federació Andorrana de Tennis34.533,33 €
Federació Andorrana de Tennis Taula8.750,00 €
Federació Andorrana de Tir14.875,00 €
Federació Andorrana de Tir amb Arc3.791,67 €
Federació Andorrana de Triatló3.558,33 €
Federació Andorrana de Vela22.166,67 €
Federació Andorrana de Voleibol50.458,33 €
Federació Andorrana de Wu-Shu i Kung-Fu7.583,33 €
Federació Andorrana Special Olympics37.916,67 €
Federació d’Escacs Valls d’Andorra17.500,00 €
Federació d’Andorra de Functional Fitness2.333,33 €
Federació de Golf d’Andorra12.833,33 €
Federació de Taekon-Do ITF Andorra1.680,00 €
Federació Motociclista d’Andorra50.458,33 €
Futbol Club Andorra9.916,67 €
VPC Andorra Rugby XV140.583,33 €
Import TOTAL avançaments subvenció 20262.213.271,66 €

