La partida per a donar suport directe al teixit cultural a través de subvencions és, enguany, de 250.000 euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals de 2026 per un import global de 250.000 euros, que l’any passat ja es va augmentar en 50.000 euros i enguany s’hi manté la partida destinada. L’objectiu del paquet d’ajuts és permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes durant aquest any per a seguir dinamitzant el sector. A més, per tal d’agilitzar el procés de demanda de l’ajut, les sol·licituds s’hauran d’efectuar a través d’e-tramits.ad.
La convocatòria de les subvencions es manté en les vuit modalitats següents: activitats literàries i ajut a la creació literària; arts escèniques; arts plàstiques i visuals; cultura popular i tradicional; projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats; projectes editorials; promoció exterior de les arts visuals i les arts escèniques, i traducció d’obres literàries andorranes.
Com es pot sol·licitar l’ajut?
Aquest dijous, 22 de gener sortirà publicat l’edicte al BOPA amb tots els detalls de la convocatòria. Els interessats tenen fins al 28 de febrer de 2026 a les 23.59 hores per a presentar les sol·licituds, degudament formalitzades i acompanyades dels documents requerits en el plec de bases, a la Seu electrònica del Govern. Els plecs de bases es poden descarregar gratuïtament també en aquest portal.
1 comentari
