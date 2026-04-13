Les estacions d’esquí d’Andorra marquen el seu millor resultat des de la creació de Grandvalira Resorts amb 2.382.805 dies d’esquí venuts

Les estacions d’esquí d’Andorra han tancat la temporada d’hivern 2025-2026 amb uns resultats positius i han assolit el seu millor resultat sota la marca Grandvalira Resorts, registrant un creixement generalitzat tant en volum d’activitat com en qualitat del negoci. Tot plegat, en un hivern marcat per unes condicions de neu excepcionals i gruixos acumulats històrics. En total, les estacions de Grandvalira Resorts han assolit els 2.382.805 dies d’esquí venuts, un 2,7% més que la passada temporada. En la divisió per estacions, Grandvalira ha crescut un 1,8% en dies d’esquí venuts i Pal Arinsal ha assolit un creixement del 9,1% (460.788 dies d’esquí venuts), mentre que Ordino Arcalís ha caigut un 3,7% en dies d’esquí venuts, penalitzada pels dies de tancaments per la meteorologia adversa.
Els bons resultats en els dies d’esquí venuts s’han traslladat també a la facturació i a les diferents unitats de negoci de Grandvalira Resorts. El creixement de la facturació global ha estat del 4,25% respecte a la temporada passada, mentre que enguany destaca especialment la millora dels resultats de l’escola d’esquí i snowboard, amb una pujada del 9,7%, mentre que la restauració ha crescut un 1,5%.
“Les abundants nevades d’aquest hivern, amb rècord d’acumulacions a Pal Arinsal dels últims 22 anys, el segon millor registre de la història a Ordino Arcalís i el quart dels últims 35 anys a Grandvalira, han impulsat els bons resultats de la temporada amb ocupacions mitjanes diàries molt destacades gràcies a l’estratègia de venda anticipada i als mercats internacionals”, explica el director de Màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.
Així, l’augment de les precipitacions respecte als últims hiverns ha permès que les estacions oferissin molt bones condicions durant tota la temporada, amb el 100% de les pistes obertes tant a Pal Arinsal com a Ordino Arcalís la major part dels dies, i una mitjana de més de 200 quilòmetres de pistes operatius a Grandvalira a partir de Nadal, un fet que ha portat a millorar la qualitat del producte i la satisfacció global del client. Això també ha comportat un increment de les vendes dels Forfets de Temporada, amb un total de 22.889 usuaris enguany, un 8% més que l’hivern passat, amb un augment del seu ús del 6,3%. Paral·lelament, la utilització dels posseïdors del Forfet Plus+ ha augmentat un 11%.
Afectacions pels talls a l’RN-20 i la meteorologia complicada en caps de setmana
Tot i els bons resultats de la temporada 2025-2026, les estacions de Grandvalira Resorts s’han vist afectades en dos aspectes concrets que no han permès assolir una temporada que hauria estat encara més històrica. D’una banda, les complicacions meteorològiques en un total de 10 caps de setmana dels 18 que han conformat la temporada (20 en el cas d’Ordino Arcalís) ha tingut un impacte de 18.000 dies d’esquí només en dissabtes de clients que compren a última hora.
Més importants han estat les afectacions causades pels constants talls a la carretera d’accés a Andorra des de França. En total, hi ha hagut 55 dies de la temporada amb alguna situació que ha dificultat l’arribada de clients per aquest punt clau, especialment per a Grandvalira, essent la més destacada l’esllavissada a l’RN-20 que va tallar la carretera fins a 37 dies entre finals de gener i principis de març. També l’accés ha quedat restringit durant 6 dies per les previsions de meteorologia que portaven les autoritats franceses a tallar la circulació i finalment l’accés ha estat tallat 12 dies per les manifestacions de ramaders. Concretament, s’estima que s’han perdut un total de 50.000 dies d’esquí en comparació a una temporada de neu similar al sector Pas de la Casa de Grandvalira per aquesta causa, amb una clara afectació en les estades curtes. De fet, les visites amb estades més llargues han mantingut les reserves, però els clients d’última hora han caigut dràsticament amb un -28% en forfets d’un dia de client francès a taquilles, només al mes de febrer.
Els mercats internacionals guanyen pes
Quant a la procedència dels visitants, enguany destaca el creixement del mercat internacional, a més de les tradicionals nacionalitats que predominen en el client de Grandvalira Resorts. En aquest sentit, s’ha registrat un creixement del mercat provinent dels Estats Units i Llatinoamèrica del 40% des de la temporada 2023-2024. En aquest sentit, ha estat clau la integració de les estacions de Grandvalira Resorts fa tres hiverns en el prestigiós Ikon Pass, el passi nascut als Estats Units que dona accés a més de 60 estacions d’arreu del món, entre les quals les d’Andorra. Enguany, s’han registrat 5.500 dies d’esquí a les estacions de Grandvalira Resorts de clients provinents d’Ikon Pass, un 57% més que la temporada passada.
El mercat espanyol suposa el 52% del client d’Espanya, amb un especial pes del públic català (25%), així com del valencià, aragonès i balear (17%). Els visitants provinents del Regne Unit representen el 17% del client global de Grandvalira Resorts, mentre que França ha caigut fins al 6% a causa dels problemes en la ruta d’accés a Andorra. Finalment, el públic portuguès ha crescut fins al 6%, mentre que l’andorrà representa l’11% del global de les estacions del país.
L’estratègia digital continua en ascens
Grandvalira Resorts encadena una nova temporada de creixement de les vendes a través dels seus canals digitals, consolidant així l’augment constant en aquest apartat gràcies a l’estratègia digital adoptada els últims anys, amb la venda anticipada com a factor clau. Enguany, el creixement de les vendes online de Grandvalira Resorts ha estat del 6% respecte a l’hivern passat, mentre que les dades a través de l’APP de Grandvalira Resorts s’han incrementat un 65%. En aquest sentit, la plataforma per a mòbils de les estacions ha continuat sent una eina essencial per als esquiadors i enguany ha fregat els 380.000 usuaris actius, un +85,6% amb relació al passat hivern i més del triple que fa dos anys.
Aquest hivern, la principal novetat ha estat la implementació del forfet digital al mòbil, amb el qual els clients han pogut adquirir els forfets Adult d’1 a 3 dies i descarregar-los a través de l’APP. Un cop a pistes, han pogut passar directament pels torniquets gràcies a la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) que detecta els passis al telèfon, una novetat pionera als Pirineus. En el primer any d’implementació del Mobile Pass, més de 15.000 usuaris han optat per aquesta opció i de cara a la temporada vinent el servei s’implementarà en els Forfets de Temporada. Finalment, en l’apartat digital també ha destacat la venda a través de l’APP de 3.672 eSIM andorranes aquesta temporada, amb les quals els clients estrangers podien tenir dades digitals al mòbil sense necessitat de preocupar-se pel roaming. “Continuem consolidant l’èxit de l’estratègia digital dels últims anys, amb la venda anticipada com a element clau del creixement. Cada vegada més clients planifiquen la seva experiència amb anticipació a través dels canals digitals, i la gran acollida de l’APP, que s’ha convertit en la pedra angular de l’experiència digital del nostre client. A més, el nou Mobile Pass confirma que avancem cap a un model més còmode, àgil i connectat”, destaca Ledesma.
La tercera millor temporada de la història de Grandvalira
L’estació de Grandvalira ha registrat un total d’1.731.747 dies d’esquí venuts, una dada que representa un increment de l’1,8% respecte a la temporada passada. La xifra és també significativa tenint en compte que la temporada d’enguany ha comptat amb un total de 124 dies d’obertura, 10 dies menys que l’hivern passat, el qual es va allargar pràcticament fins a finals d’abril. Tot i això, l’estació ha viscut la millor temporada de l’era post-Covid i el tercer millor hivern de la seva història.
La temporada va arrencar amb força durant el Pont de la Puríssima i es va consolidar amb un desembre molt positiu en què es va registrar el dia de màxima afluència amb 25.412 esquiadors el 29 de desembre. Justament aquell dia també es va assolir la millor ocupació des que les estacions operen sota el paraigua de Grandvalira Resorts, amb un total de 34.523 esquiadors repartits pels tres dominis.
El gener va continuar sent excepcional, amb un creixement del 5%, assolint pràcticament els mateixos volums que un mes de febrer, tradicionalment el mes de màxima afluència. En canvi, el mes de febrer va registrar un descens del -4%, principalment a causa del tancament de l’RN-20 i de la meteorologia adversa durant els caps de setmana. Malgrat tot, el febrer va registrar una ocupació mitjana diària de 17.331, mentre que el mes de març ha estat el millor des de la Covid amb una mitjana de 12.018 esquiadors diaris.
Pel que fa a les xifres de negoci de Grandvalira, destaca especialment el creixement de l’escola d’esquí i snowboard amb un +8,6%. També ha estat rellevant l’augment del 13,25% d’ús del Forfet de Temporada a l’estació i del 9% del Forfet Plus+.
D’altra banda, les vendes online de Grandvalira han continuat creixent aquesta temporada i consoliden el canal digital com un dels principals motors de comercialització de l’estació. La plataforma ha registrat 1.137.803 usuaris i 2.604.406 sessions, xifres que reflecteixen un ús intensiu i una clara preferència del client per la compra anticipada i la gestió autònoma dels serveis. Aquest comportament ha contribuït directament a un increment del 3,6% en les vendes online, reforçant la tendència cap a la digitalització i la planificació prèvia del viatge.
Més de 7 metres d’acumulacions de neu a Grandvalira
La temporada ha estat marcada per una acumulació de neu excepcional, amb 716 cm registrats a Grandvalira, gairebé el doble que l’any anterior (+86% respecte als 384 cm de la temporada 24-25). El gran volum de precipitacions rebudes ha estat clau per a garantir unes condicions òptimes durant tota la temporada i ha permès arribar al final d’hivern amb gruixos superiors als 3 metres en diversos punts de l’estació, una situació poc habitual en els darrers anys, a més de mantenir una mitjana de més de 200 km de pistes operatius des de Nadal. En l’històric de l’estació, els 716 cm caiguts aquesta temporada se situen en el quart millor registre dels últims 35 anys.
Això ha tingut un impacte directe en la necessitat de producció de neu. Al llarg de la temporada s’han transformat 877.600 m³ d’aigua en neu de cultiu, una reducció del 20% en comparació amb els 1.100.000 m³ de la temporada 2024-2025. La disminució respon a la combinació de precipitacions constants i temperatures favorables, que han reduït la dependència de la innivació artificial i han permès optimitzar els recursos hídrics i energètics.
La Copa del Món femenina, protagonista dels esdeveniments
En l’apartat de les competicions, la temporada ha estat marcada pel retorn de la Copa del Món, amb un descens i dos supergegants acollits a la pista Àliga del sector El Tarter, entre el 25 de febrer i l’1 de març. Novament, el domini va mostrar la gran capacitat que té per a acollir esdeveniments de primer nivell, exhibint una gran experiència, que va suposar els elogis per part de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), així com dels equips tècnics i atletes. L’esdeveniment va registrar entre 4.000 i 5.000 espectadors diaris que van crear un gran ambient a les graderies i a la zona d’arribada.
Paral·lelament, Grandvalira ha acollit múltiples cites rellevants com La Mamba Ski Race by Joan Verdú el passat dia 4 d’abril amb 350 participants, el Dollo Day i la SLVSH Cup al Sunset Park Peretol amb riders de primer nivell internacional del Freestyle, a més d’una multitud de curses nacionals i FIS durant la temporada.
Ordino Arcalís, la temporada més llarga d’Andorra
La temporada a Ordino Arcalís ha estat més llarga enguany, amb un total de 137 dies d’operació entre el 27 de novembre, sent novament un dels primers dominis del sud d’Europa a començar a operar, i el 12 d’abril, sent dels darrers a tancar. El domini, però, s’ha vist perjudicat pels 9 tancaments totals de l’estació a causa de les condicions meteorològiques. Això ha portat a perdre 9 dies d’obertura, que fan que en el global de la temporada hagi hagut menys dies d’operació respecte a l’hivern passat. Amb tot, Ordino Arcalís ha assolit aquest hivern el seu màxim d’ocupació històric en un sol dia amb un total de 3.764 esquiadors registrats el passat 21 de febrer.
Ordino Arcalís ha venut aquesta temporada un total de 190.270 dies d’esquí, una xifra a la qual cal sumar-li els esquiadors provinents d’altres estacions de Grandvalira Resorts amb l’Andorra Pass i el Nord Pass, que fan créixer el volum de passatges al domini ordinenc fins als 193.322. Aquestes dades representen una caiguda del 3,7% dels dies d’esquí respecte a l’hivern passat, que va igualar el rècord històric de la temporada 2023-2024. Amb tot, destaca l’important creixement dels serveis de l’escola d’esquí en un 8%, en la mateixa línia que la resta de dominis de Grandvalira Resorts.
864 cm de neu acumulats, segon registre més important
Ordino Arcalís ha registrat aquesta temporada acumulacions de neu històriques amb la segona millor marca des que es tenen registres, la temporada 1986-1987. Enguany, l’estació ha acumulat un total de 864 centímetres de neu al punt de registre situat a 2.055 metres d’altitud, una dada que se situa només per sota de la temporada 2012-2013, en què es van assolir els 888 cm. A més, els 864 cm representen el doble d’acumulacions respecte als 430 cm registrats l’hivern passat. Aquest fet referma una vegada més la seva privilegiada ubicació i el seu prestigi com a destí que compta sovint amb la major quantitat i qualitat de neu, essent per això un referent en el món freeride. De fet, l’estació ha estat oberta amb el 100% de les seves pistes i instal·lacions pràcticament tota la temporada. Les abundants nevades també han portat a produir un 36% menys de neu de cultiu, amb un total de 127.644 m3 d’aigua transformada en neu de cultiu aquest hivern.
La satisfacció global dels clients continua creixent
L’índex de satisfacció dels esquiadors d’Ordino Arcalís ha millorat una temporada més i enguany la nota global s’ha situat en 8,63, 1 dècima per sobre que la temporada passada, segons les enquestes fetes per una consultora externa. L’escola d’esquí i snowboard continua sent molt ben valorades pels clients de l’estació, enguany amb una nota de 8,88, mentre que els serveis de restauració han assolit una puntuació de 7,72. Amb tot, el 97% de les persones enquestades han afirmat que recomanarien l’estació als seus coneguts, una gran xifra que frega quasi la totalitat dels clients.
Els primers Campionats del Món de Freeride 2026 fan brillar Ordino Arcalís
Ordino Arcalís va fer història el passat 3 de febrer amb la disputa dels primers Campionats del Món FIS Freeride sota unes condicions excepcionals. A més, el domini va assolir resultats mediàtics excel·lents, segons el primer informe de l’esdeveniment, amb gairebé 45 milions d’impactes digitals i mediàtics, sense comptabilitzar l’audiència televisiva, una xifra altíssima que pràcticament duplica els resultats habituals d’una prova del circuit professional FIS Freeride World Tour. En l’àmbit de la premsa, l’esdeveniment va arribar a una audiència estimada de 3,7 milions de persones i les xarxes socials de l’FWT van registrar 54,4 milions de visualitzacions, arribant pràcticament a 33 milions de persones.
D’altra banda, l’estació ordinenca ha estat l’escenari enguany de la 14a edició de la JAM Extreme FWTJ 3* amb un total de 120 esquiadors. Finalment, la 34a edició del Trofeu Borrufa d’Ordino Arcalís es va veure afectat per les abundants nevades, fet que va portar a traslladar les curses amb èxit al sector El Tarter de Grandvalira, refermant la bona entesa novament entre els diferents dominis de Grandvalira Resorts.
Les estacions d’Andorra es preparen per a la temporada d’estiu
Amb el tancament de les pistes, Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira es preparen per a l’inici de l’estiu. A partir del 6 de juny s’activarà la temporada estiuenca amb l’obertura dels accessos al Mirador Solar de Tristaina a través del telecadira de Creussans i el Telecabina de Tristaina. A partir del 20 de juny arrencarà oficialment la temporada d’estiu al conjunt de Grandvalira Resorts amb l’obertura del Bike Park i el Bike World a Pal Arinsal, i totes les propostes de Grandvalira: el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el camp de Golf de Soldeu, o l’icònic Restaurant del Llac dels Pessons a Grau Roig, així com els més de 100 km de rutes per a bicicletes E-Bike i el Funicamp per accedir a les excursions 4×4. A més, Pal Arinsal es prepara per a la tornada de les UCI MTB World Series, que enguany celebraran l’11a edició a l’estació i acollirà als millors riders del món entre el 9 i 12 de juliol.