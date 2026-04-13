Denuncien un furtiu a l’Alt Urgell després d’enxampar-lo in fraganti mentre abatia un teixó

Els Agents Rurals han identificat i denunciat un individu després d’enxampar-lo in fraganti mentre abatia un exemplar de teixó (Meles meles). L’actuació va tenir lloc en transcurs d’un servei preventiu dut a terme a la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya-Alt Urgell, en una zona propera al punt on es van produir els fets i per part d’efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA).
A més de l’abatiment il·legal del teixó, que és una espècie no cinegètica, els agents van constatar que els trets es van efectuar des d’una zona de seguretat i que la persona denunciada no disposava de cap llicència, permís, ni autorització que li permetés caçar legalment en aquell àmbit territorial.
Es tracta d’infraccions greus de la normativa de caça, de la Llei de protecció dels animals i del Reglament d’armes, les quals poden comportar sancions econòmiques elevades i, a més, la possible retirada de la llicència de caça per un període de fins a dos anys.
Sancions
El Codi Penal tipifica com a delicte la captura o mort d’un animal que, sense estar protegit, no tingui permesa la seva caça, especialment quan es duu a terme sense autorització del titular de l’aprofitament cinegètic. Aquesta conducta pot integrar igualment un delicte de furtivisme, agreujat pel fet de produir-se en finques alienes sense el permís corresponent, i pot comportar penes de multa així com la inhabilitació per a l’exercici de la caça d’entre un i cinc anys.