Els dos coprínceps presidiran el Consell General el 28 d’abril

El pròxim dimarts, 28 d’abril, el copríncep francès, Emmanuel Macron, visitarà, per segona vegada durant el seu mandat, el Consell General. La primera vegada va ser el 13 de setembre de 2019. En aquesta ocasió, cal destacar que, per primera vegada en la història, els dos coprínceps, el francès i l’episcopal, presidiran una sessió del Consell General. En concret, serà la sessió tradicional que tindrà lloc el mateix dimarts, cap a les 11.30 hores, aproximadament, en el marc de la visita oficial del copríncep Macron. Fins ara, mai abans, els dos coprínceps d’Andorra havien coincidit junts i asseguts en seu parlamentària.
Pel que fa als actes previstos, Emmanuel Macron arribarà a la Casa de la Vall a peu recorrent el carrer de la Vall en el que s’espera una afluència d’un miler d’escolars dels tres sistemes educatius. A la seva arribada a la portalada d’accés a la plaça del Consell General, serà rebut pel Copríncep Episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, i junts entraran a la Casa de la Vall.
En l’edifici històric del Consell General, està previst que saludin a les màximes autoritats del país i que ambdós signin el Llibre d’Or de la institució al despatx del síndic general.
Un cop celebrada la sessió tradicional del Consell General, tindrà lloc l’acte d’honor a la bandera a la plaça del Consell General i la tradicional fotografia a les escales de Casa de la Vall. En aquesta ocasió, per motius de seguretat, estarà restringit l’accés de la ciutadania a la plaça.