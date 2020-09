Les dents dels rosegadors

La cura de les dents en rosegadors es fa especialment important ja que són mascotes que desgasten moltíssim les dents.

El creixement de les seves peces dentàries depèn de l’alimentació. Així, en petits rosegadors que basen la seva dieta en llavors seran els incisius els que creixin durant tota la vida, mentre que els premolars i molars deixen de créixer abans de la pubertat.

Si parlem de conills, cobais i xinxilles, la dieta dels quals es basa fonamentalment en el fenc i les herbes, totes les dents seran de creixement continu ja que el seu desgast és igual durant tota la vida.

Així doncs, l’alimentació ha de ser molt estricta. Una mala alimentació provocaria un creixement que no resultaria sa.

Per exemple, si a un petit rosegador li proporcionem menjar tou els seus incisius no es desgastaran, amb la qual cosa, com creixen durant tota la seva vida, poden arribar a abastar una mida desmesurada provocant dolors i problemes de salut en general.

I en el cas dels incisius la detecció és molt senzilla perquè estan en primera línia de boca, però els premolars i molars no es veuen a simple vista i són els que realment causen problemes, es claven a les galtes o a la llengua i impedeixen mastegar correctament.

Tot Sant Cugat

Font: queridasmascotas.com