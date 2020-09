Taxa d’alcoholèmia segons el tipus de beguda

Segons dades de la DGT, l’alcohol és el responsable de pràcticament la meitat dels accidents mortals, motiu pel qual és important recordar quantes cerveses pots prendre si vols agafar el cotxe.

• Una canya de cervesa (200 ml) o un got de sidra (100 ml) té entre 3° i 9° de graduació alcohòlica: equival a 8 grams d’alcohol per consumició.

• Un got de vi o de cava de 100 ml té al voltant de 15° de graduació alcohòlica: equival a 9,6 grams d’alcohol per consumició.

Segons el seu consum, un terç de cervesa ens donaria aproximadament una taxa d’alcoholèmia de 0,25 en un home adult i de 0,40 en una dona adulta. A partir dels dos terços, ja estaríem superant el límit d’alcoholèmia en sang permès en conductors en tots dos sexes(>0,50) a Espanya. En el cas del vi podríem parlar de dues consumicions per sota de la taxa permesa perquè, tot i ser la seva graduació major a la de la cervesa (12°) la seva quantitat sol ser menor (una copa de vi equival a 100 ml).

Amb relació a les begudes destil·lades, cal tenir més precaució. Una copa d’un combinat ens mantindria amb una taxa fregant el límit legal, i a partir de la segona, la dada augmentaria de manera considerable fins a l’1,10.

• Una copa de ginebra, rom o whisky (50 ml) té prop de 40° de graduació alcohòlica: equival a 16 grams d’alcohol per consumició.

• Un conyac (50 ml) o un cubalibre (6 cl de licor) amb una graduació alcohòlica d’entre 40° i 42°: equival a 19,2 grams d’alcohol per consumició.

Recordem que ‘una alcoholèmia de 0,5 g/l, presenta ja efectes evidents per a la gran majoria de les persones. No obstant això, ja hem comentat igualment, per sota d’aquest nivell d’alcohol en sang pot haver-hi ja un major risc d’accident.

Per circulaseguro.com