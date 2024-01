Les AndbankGSeries 2024 tornen dissabte al Circuit Andorra

El pilot Xavi España no mancarà a la cita del Circuit Andorra en l’AndbankGSeries (FotoEsport)

Els participants de les AndbankGSeries 2024, seguint el calendari previst, tenen cita el proper dissabte (dia 20) a les instal·lacions del Port d’Envalira, per a disputar el segon meeting (G2) de la temporada. Cal esmentar que, durant aquesta setmana, la meteorologia no ha estat del tot favorable. Malgrat tot, la dedicació de l’equip de pista del Circuit Andorra – Pas de la Casa tindrà la recompensa de tenir-lo en condicions per a competir.

Els organitzadors volen complir la promesa. Un traçat diferent a cada meeting

Per a aquesta segona cita de les AndbankGSeries 2023 s’inclourà una variació a la part nord del traçat. Serà la inclusió de la corba de dretes coneguda com “el cargol”, just després de la parabòlica. Com ha passat en edicions anteriors, la proposta d’aquest traçat provoca diversitat d’opinions. Els que prefereixen els traçats més tècnics, molt contents i els que els prefereixen ràpids, no tant.





Side by Side (SBS). José Roger versus Joan Lascorz, emoció assegurada

El duel que es va iniciar fa set dies entre Roger i Lascorz té moltes possibilitats de repetir-se aquesta setmana. Les diferències van ser mínimes (a la qualificativa els van separar 3 dècimes) i és evident que tot pot passar.

No es poden oblidar outsiders del nivell de Jesús Cucharrera, Aleix Teixidor, Franck Parolin o Nacho Gómez que, sobretot a les finals, poden donar alguna sorpresa.





Cli ICE Trophy (2RM). Més incertesa serà difícil

A la G1 cap dels pilots que competeixen amb els R/Clio Rally5 va poder repetir triomf a les mànegues disputades. El pilot turc Volikan Isik va vèncer a les qualificatives mentre que Charlie Fread i Alberto Otero van dominar les seves finals respectives.

Les classificacions parcials van donar com a resultat unes diferencies mínimes entre els quatre primers de la classificació provisional de la categoria, en concret estan separats per 6 punts. Cal esmentar que el pilot turc guanyador de la G1 no competirà el proper dissabte.

El pilot andorrà Àlex Español “Sito” el substituirà al volant del Clio Rally5 #14. Sito, subcampió 2023 de la BECA RFEDA, comentava amb aquestes paraules com ha sorgit l’opció de tornar a competir al Circuit Andorra, aquesta vegada, a les AndbankGSeries: “Considero que és la millor manera de preparar la temporada en general i el derrapatge amb un dues rodes motrius en particular. Va quedar un volant lliure en un Clio Rallye5 i no vaig dubtar a intentar aprofitar-ho. Desprès de parlar amb el meu espònsor (Engel & Völkers) vaig poder confirmar la meva presència al Circuit Andorra”. A més, feia èmfasi en: “El resultat tindrà una importància relativa per a mi, encara que no aniré a passejar-me. Aprendre i estar entre els més ràpids serà el meu objectiu”.





ICE Gladiators (Motos): Primer duel de les AndbankGseries 2024 entre Cristian España i Marc Font

Els germans Espanya, Cristian i Xavi, se’n van anar dissabte passat (dia 13) del Circuit Andorra com a líders de la provisional de la categoria reservada als motards. Cristian va ser el doble vencedor de les dues curses mentre que Xavi va estar als dos podis.

En aquest segon lliurament (G3 i G4) de la categoria coorganitzada amb la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), hi ha factors que poden variar els resultats finals. En primer lloc caldrà veure, sí Blai Trias, pilotant l’única moto elèctrica de la graella, es mostra tan competitiu com ho va ser a la G1 i un segon factor que cal tenir en compte és la presència del campió 2023 de l’especialitat, Marc Font, absent dissabte passat (dia 13).

A partir de les 17 hores del dissabte (dia 20), els inscrits a la G3 i G4 dels ICE Gladiators sortiran a la pista per a disputar els entrenaments lliures, a continuació s’aniran alternant els pilots de les tres categories. El lliurament de premis està previst a les 23.30 hores del mateix dia.