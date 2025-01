Les agressions sexuals a menors creixen al 2024

Imatge simulada d’una jove patint de depressió (AMIC)

Darreres dades sobre els casos d’agressions sexuals a menors. Afers Socials ha atès 719 infants i adolescents en situació de risc l’any passat. 371 amb un risc lleu o moderat, que se sol tractar des d’atenció primària, i 348 amb una situació greu o de desemparament que requereix la intervenció del servei especialitzat. Són xifres de 2024 que, segons el ministeri, van a l’alça perquè hi ha més prevenció i difusió dels protocols. Ho publica aquest dijous, AndorraDifusió.

Els casos més greus impliquen l’activació del protocol d’actuació immediata (PAI), que gestiona la Policia. Procediments que solen comportar una denúncia i un circuit judicial i, per aquest motiu, requereixen múltiples suports per a acompanyar tant la víctima com la família. Per a enfortir encara més aquesta xarxa, Afers Socials està buscant espais per a desplegar íntegrament el model Barnahus que s’utilitza a escala internacional. Una matèria que s’ha tractat en el darrer programa FOCUS.

L’equip de psicòlegs forenses d’Afers Socials va atendre l’any passat 22 menors i gairebé tots van ser nenes i noies, fet que denota el pes de la violència masclista. La gran majoria de casos es concentren en la franja d’edat adolescent i, pel que fa a la tipologia de maltractament, destaquen les agressions sexuals en un context extrafamiliar.

L’objectiu és evitar al màxim la victimització secundària que es produeix quan l’infant o adolescent ha d’explicar múltiples vegades les violències patides. Perquè cada cop que “ho explica, ho recorda, ho somia… hi ha un patiment emocional” que caldria evitar, explica Lara Fortó, psicòloga forense del departament d’Infància i Adolescència.

Per a aconseguir-ho, fa cinc anys que apliquen una part del model Barnahus que, en islandès, vol dir “casa dels infants” a través de la prova preconstituïda. Consisteix a prendre una única declaració en un entorn amable i segur.

Ara mateix es fan servir les instal·lacions del servei de Trobada Familiar, però l’objectiu d’Afers Socials és trobar un espai exclusiu. També es vol desplegar tot el model, que inclou l’acompanyament previ a la part judicial i l’atenció posterior.





Es pot accedir, a través d’AndorraDifusió, al programa sencer de FOCUS, aquí: https://www.andorradifusio.ad/programes/focus.