L’equip francès Toulouse Nat’Syncro repeteix estada al Pas de la Casa per preparar el campionat regional

L’equip francès Toulouse Nat’Syncro ha escollit de nou el Pas de la Casa com a seu de l’estada esportiva de preparació del campionat regional de França, competició qualificativa pel Campionat de França, amb l’equip de deu noies, categoria junior.

Aquesta és la tercera ocasió que l’equip s’allotja i entrena al Pas de la Casa, aprofitant les vacances escolars a França. L’equip amateur, format per deu noies i l’equip tècnic han escollit una vegada més la destinació per les instal·lacions i per les possibilitats de combinar entrenament i oci durant una setmana de concentració esportiva.

Bàsquet femení i Natació se sumen a les estades de la setmana de Tots Sants

La Federació Andorrana de Natació també ha escollit les instal·lacions encampadanes, tant la piscina del Complex Esportiu com la piscina del Centre Esportiu del Pas de la Casa per dur a terme el campus de concentració de Tots Sants.

La Federació Andorrana de Bàsquet ha organitzat una nova edició del campus femení “Her world Her Rules” amb la col·laboració de FIBA Europe, que des de dimarts i fins demà divendres concentra a una vintena de joves andorranes de categories premini, mini i infantil a Encamp. La primera edició d’aquest campus va ser l’estiu del 2020, repetint en diverses ocasions i arribant a la sisena edició durant aquesta setmana de tots Sants.

L’objectiu d’aquest campus és promoure la pràctica del bàsquet entre nenes i dones de tota Europa amb la col·laboració de FIBA Europe per tal d’aconseguir captar noves esportistes en especial en edats de primària i secundària. A Andorra la campanya #herworldherrules ha tingut un gran impacte des de la seva implantació, ara fa dues temporades, i això s’ha traduït en un pràcticament triplicar el nombre de practicants.