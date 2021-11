Cultura La Seu arrenca amb un cap de setmana de música i concerts per ballar

Cultura La Seu, nova marca que aplega l’activitat cultural que s’organitza des de l’Ajuntament urgellenc, presenta un total de 9 propostes culturals que arrenquen aquest cap de setmana amb música i concerts per ballar.

El tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, explica al respecte que “des de Cultura La Seu, el nou segell que aplega l’activitat cultural que organitza l’Ajuntament, presentem 9 propostes per al període tardor-hivern. Espectacles de diversa tipologia i format, pensat per a diferents públics i que esperem que siguin d’interès per a la ciutadania”.

Guàrdia també ha volgut remarcar que una altra de les novetats és que per a aquest període entren en vigor les darreres mesures sanitàries en l’àmbit cultural. “A tall d’exemple, recuperem el 100% d’aforament per a les activitats culturals excepte en el cas dels esdeveniments musicals en interiors a peu dret, on serà del 80%. En aquest sentit, la Seu comptarà, novament, amb esdeveniments musicals on el públic podrà estar dempeus i ballar, després de 19 mesos sense poder-ho fer a causa de la pandèmia”, ha reblat el tinent d’alcalde de Cultura.

Xerrada tècnica amb Aliena

Així, divendres 5 de novembre, a les set de la tarda, tindrà lloc a la sala Sant Domènec la xerrada tècnica que oferirà el grup de la Seu d’Urgell Aliena. Aquesta xerrada s’emmarca en el conjunt de xerrades organitzades per la Casa de la Música de Lleida on descobriran els seus inicis com a banda, un repàs a la seva trajectòria i respondran les preguntes dels assistents i també tocaran alguna de les cançons en format acústic que conformen el seu últim treball.

Aliena és una formació de cinc joves músics de la Seu d’Urgell i Andorra. Les seves cançons es mouen entre el Power-Pop, el Rock alternatiu i el Pop-Punk, marcades per una base guitarrera melòdica, que parlen de l’amor, la recerca de la felicitat o del sentiment d’insatisfacció.

L’entrada per assistir en aquesta xerrada amb els Aliena és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a www.orfeolleidata.cat

Concerts de Estació 67 i The Denim Rips

La programació Cultura La Seu continua aquest dissabte 6 de novembre, a les nou del vespre a la sala Sant Domènec, amb el concert de la formació urgellenca Estació 67. Aquest grup de rock&roll oferirà un tribut als clàssics com Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Ray Charles, Carl Perkins, The Beatles, Roy Orbison, Creedence C. Revival, i molts altres més.

Les entrades a aquest concert, que tenen un cost de 2 euros, es poden adquirir anticipadament a: https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online

Per diumenge 7 de novembre serà el grup musical The Denim Rips els qui oferiran un concert, a les set de la tarda, també a la sala Sant Domènec. Aquesta banda actua a la Seu d’Urgell donant continuïtat així al Cicle de concerts KM0 organitzats per la Casa de la Música de Lleida amb l’objectiu de donar a conèixer propostes musicals arreu de la nostra província.

The Denim Rip, “String band” (banda de corda) totalment acústica està formada a Les Borges Blanques a principis del 2017. Al més pur estil de les formacions de música tradicional americana de les dècades de 1930 i 1940.

La formació és un quintet: Xabier a la veu principal i l’harmònica, Marc a la guitarra acústica, Joan al banjo, Aleix al contrabaix i Àlex al violí. Un estil clarament segellat amb molta influència i inspiració del folk tradicional dels EUA, amb elements del bluegrass, de l’old-time o del country, encara que a les seves composicions també hi ha pinzellades de folk irlandès i de música més contemporània com podrien ser el punk rock o l’indie. Amb música i lletres totalment despullades, crues i dolces a parts iguals, amb un toc despreocupat i que podran fer riure o plorar, però de ben segur no deixaran indiferent a ningú. Els directes són dinàmics, variats i intensos. Tocant en acústic i transmetent fidelment el que surt de les veus i dels instruments fent-ho arribar a les oïdes del públic.

L’entrada per assistir al concert de The Denim Rips és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a www.orfeolleidata.cat

Val a dir que per a poder accedir als concerts caldrà complir amb una de les tres opcions següents:

Certificat de vacunació (pauta completa).

Prova PCR de les últimes 72 hores o bé tests d’antígens les últimes 48 hores.

Certificat de recuperació de la COVID-19 en els darrers 6 mesos.

Les altres propostes de Cultura La Seu

Cultura La Seu presenta 6 propostes més de cara aquesta tardor com són l’obra de teatre per a tota la família amb ‘Jo vaig amb mi’, el dissabte 13 de novembre; la comèdia musical ‘Besos’ amb Quin Xou Teatre, els dies 19, 20 i 21 de novembre; el concert de l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior, el dissabte 27 de novembre; el concert d’orgue a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, el diumenge 5 de desembre; l’espectacle familiar ‘La Filomena se’n va al mercat’ de Ministrils del Raval, el dimecres 8 de desembre; i l’espectacle de màgia ‘Un Nadal amb el Mag Lari’, el diumenge 12 de desembre.