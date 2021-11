Unes obres a Santa Coloma permeten documentar restes murals i unes cares de pedra tosca

Unes obres de rehabilitació al campanar de Santa Coloma han permès restaurar les restes d’uns frescos que tenia l’estuc original de la torre i documentar unes cares de pedra que s’inclouran en una reproducció 3D dels temples d’Andorra que prepara Patrimoni Cultural.

Santa Coloma està essent sotmesa a una sèrie d’intervencions de manteniment preventiu. Una, al porxo, on s’ha reemplaçat part de la coberta de fusta i s’haurà d’impermeabilitzar abans de posar novament el llosat.

L’altra, la trobem al campanar llombard de planta circular, un dels quatre que hi ha al Pirineu, on s’han refet els entramats de fusta interiors i s’han pogut arreglar les campanes.

L’arquitecte de Patrimoni Cultural, Joan Bellera, ha detallat que les cordes estaven en mal estat i que una de les campanes no tenia batall. Per tant, “se n’ha posat un de nou i hem substituït el sistema de cordatge”.

Les obres a l’interior també han permès veure com es troben les restes de pintures murals de l’últim estadi del campanar, en una de les finestres.

La tècnica de Patrimoni Cultural, Mireia Tarrès, ha explicat que patien algun problema de conservació. “Vam fixar el que estava delicat i vam resseguir el morter inicial amb calç”.

Aquest procés de documentació servirà per a un projecte de digitalització en 3D que prepara el departament. Això no obstant, l’església continua oberta per visitar la reproducció dels frescos junt amb l’Espai Columba.