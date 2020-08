L’equip de la FAE masculí de tècnica tanca una estada a l’indoor de Bèlgica i treballa ara a l’Stelvio

L’equip de la FAE de tècnica masculí ha estat els últims dies a una estada indoor a Bèlgica. Un grup de sis esquiadors i tres tècnics van ser al Peer Snow Valley belga durant quatre dies, mentre que des d’ahir són a l’Stelvio, per entrenar altres sis dies més.

El grup que ha realitzat l’estada a Bèlgica ha estat format per Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavi Cornella, Roger Bartumeu i Ty Acosta, que han estat acompanyats pels tècnics Fred Beauviel, Nico Belcredi i Ricard Ortega.

En aquesta estada, Àxel Esteve ha tornat a entrenar augmentant la intensitat: “Han estat quatre dies indoor a Bèlgica i a nivell de sensacions i d’esquí bastant bé, la veritat. Molt content perquè a més feia molt que no feia eslàlom, des del desembre passat, així que les sensacions han sigut bones. He començat amb intensitats bastant més altes. Tinc alguna molèstia i ara a l’Stelvio a veure si puc recuperar una mica”.

Estades de tots els equips

Els altres equip del bloc nacional treballen de la mateixa manera per preparar la temporada. El bloc de velocitat femení, amb Cande Moreno, i el masculí, amb Matías Vargas i Kevin Courrieu, han estat a Les Deux Alpes des del passat dia 20 fins el divendres 28. El grup té ara un bloc de descans i de físic a França. Més tard, des del dia 1 de setembre fins el 7 tornaran als entrenaments a Saas Fee, per després tornar novament a la neu, del 15 al 23, en aquest cas a l’Stelvio per fer una estada de velocitat.

Per altra part, l’equip de tècnica femení també ha tornat a la neu. Mireia Gutiérrez i Carla Mijares són a l’Stelvio des del dia 27, i continuaran allà fins al 31. Més tard, tornaran a l’Stelvio per una nova estada, del 6 a l’11 de setembre. Així mateix, Joan Verdú ha tornat a esquiar després de la lesió, i ho ha fet a l’Stelvio, on va arribar el dia 27 i s’hi estarà fins el 4.