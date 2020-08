El Govern controla una dotzena de zones sensibles a esllavissades que afecten carreteres generals

El Govern té localitzades arreu del país una dotzena de zones sensibles a esllavissades, que afecten la xarxa de carreteres generals. La predisposició principalment és per motius geològics, tot i que hi influeixen altres factors com els meteorològics que, al seu torn, també provoquen despreniments freqüents a altres punts on el COEX sovint ha d’actuar. Les darreres intervencions, de poca gravetat, han estat fruit de la tempesta d’aquest divendres al vespre.