Accident amb ferits a Ciutat de Valls

L’hospital ha confirmat, de moment, dos ingressos a causa de l’accident. Cap dels dos revesteix aparentment gravetat a l’espera del resultat de les proves.

L’accident ha tingut lloc cap a les 19.45h i hi han actuat diverses dotacions dels bombers, el SUM i la policia. Per causes que encara es desconeixem, un cotxe s’ha encastat contra la terrassa d’un bar quan feia marxa enrere.