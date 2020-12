L’equip de fons torna a la competició a la Copa d’Europa de Goms, a Suïssa

Cap de setmana de retorn a la competició per a la disciplina d’esquí de fons. Irineu Esteve, Carola Vila i el júnior Quim Grioche prendran part de la Copa d’Europa de Ulrichen-Goms, a Suïssa.

La competició comença el diumenge per a l’equip andorrà, amb els 15km patinadors per a Esteve i els 10km patinadors per a Vila i Grioche.

Així mateix, és possible que dissabte algun d’ells sigui a la sortida de la prova sprint, tot i que amb l’única intenció de tornar a posar-se un dorsal, treure nervis i utilitzar la cursa com a activació en la competició, i en cap cas per obtenir cap resultat.

Finalitzada aquesta cita de Copa d’Europa, el dia 13 es disputarà la Copa del Món a l’estació de Davos (Suïssa), amb Irineu Esteve als 15km skating, i Carola Vila als 10k, també patinadors.