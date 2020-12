El PS defensa que la llei de mesures urgents és “injusta i poc equitativa”

El PS ha defensat que la nova llei de mesures urgents aprovada pel Consell General aquest divendres, sense el suport del grup parlamentari socialdemòcrata, és “injusta i poc equitativa”. “Els autònoms tenen encara més incompatibilitats, les carències bancàries seguiran sense afectar les persones jurídiques i les exempcions als lloguers empitjoren i no són retroactives”, defensa la seva posició el PS en un comunicat. La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha lamentat la manca de planificació de Govern, i ha alertat que “treballar així una llei tan densa no ofereix garanties suficients a la ciutadania. Hem de lamentar novament la manca de planificació de Govern”.

Tot i que gràcies al treball parlamentari, des de la formació socialdemòcrata han pogut fer nombroses correccions tècniques, ampliar el supòsit carències bancàries, garantir els subministraments per llei i les reduccions en lloguers de locals de negoci, els socialdemòcrates defensen que “la llei de Mesures Urgents dona l’esquena a la ciutadania, deixa Andorra sense diversificació econòmica i abandona els seus sectors tradicionals“.

Des de la formació socialdemòcrata assenyalen que la llei de mesures urgents és una “llei que s’ha fet als despatxos, i no al carrer”, i lamenten que no s’hagi negociat ni tan sols amb els sectors econòmics, com ara la CEA o Sindicats. “Aquest no és el mètode del PS, i menys en el context actual”, ha recordat Salazar, insistint que “podem treballar plegats, fent els esforços màxims i continuar defensant que políticament és una llei injusta“. Els socialdemòcrates reclamen que “hagués estat bo que aquesta llei, tenint en compte la dificultat, s’hagués treballat amb diàleg amb els sectors econòmics i socials. Per nosaltres l’única manera que tothom arribi a comprendre el grau de compromís de l’altre és entenent, i això es fa seient a una taula. Si hi ha mecanismes de concertació social, s’haurien d’utilitzar: com a mínim hauríem tingut una llei més compresa”, ha sentenciat finalment Salazar.