L’equip de fons de la FAE tanca la primera estada de pretemporada

L’equip de fons de la FAE ha tancat una primera estada de pretemporada al Refugi d’Entrenament en Alçada (REA) situat a la cota 2000 de Naturlandia. Aquesta primera concentració ha tingut lloc des del passat 3 de juny fins al dijous 10.

Irineu Esteve i Carola Vila han estat també acompanyats per Imanol Rojo, de l’equip espanyol, en una estada d’uns dies que ha inclòs treball de gimnàs, de força i també de resistència amb la pràctica del roller–ski i bicicleta. També han format part dels entrenaments els components de l’equip de joves de l’EEBE, Quim Grioche i Gina Del Rio.

Aquesta primera estada es completarà a partir del dimecres amb l’equip EEBE amb la concentració de Grioche i Del Rio, que serà al REA fins al dia 22. Després, del 5 de juliol a l’11 de juliol tant l’equip nacional com l’EEBE tornaran a pujar al REA per continuar amb els entrenaments.

La previsió és que a partir del 3 d’agost, l’equip pugui marxar a Noruega al Blink Festival, així com al túnel d’entrenament d’Oslo, però sempre depenent de la situació del COVID. Si no es fes aquesta estada, sí que es faria una altra alternativa, fins al dia 14 d’agost.

La pretemporada continuarà el 3 de setembre, fins al dia 9, amb una altra estada dels EEBE al Refugi, i la concentració en neu de l’equip nacional, o bé al Passo Stelvio italià o a Ramsau a Àustria, depenent de les condicions de neu. Això seria del 4 a l’11 de setembre.

Al Passo Stelvio hi ha prevista una altra concentració, a finals de setembre, del 25 d’aquest mes fins al 3 d’octubre, tant per a Esteve i Vila com per a Grioche i Del Rio. Aquesta estada es repetirà, si les condicions ho permeten, del 12 al 19 d’octubre i del 28 d’octubre al 4 de novembre.