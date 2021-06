Un home, detingut per maltractament en l’àmbit domèstic a un menor d’edat

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 9 persones durant aquesta darrera setmana (del 7 al 13 de juny del 2021), entre les quals destaca la d’un home acusat de maltractament en l’àmbit domèstic a un menor d’edat. La detenció es va produir el 8 de juny a les 15:58 hores a Andorra la Vella. Es tracta d’un home de 43 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Detenció de l’interessat per agressió física i psíquica a un menor d’edat.

D’altra banda el 7 de juny a les 00:35 hores a Encamp, un home resident de 39 anys, ha estat detingut per possessió de 0,3 grams de cocaïna, 0,4 grams d’amfetamina i 0,4 grams de marihuana, arran d’un control rutinari.

Delictes contra el patrimoni

El 12 de juny a les 16:01 hores a Andorra la Vella, dos homes no residents de 27 i 30 anys, han estat detinguts com a presumptes autors de furts continuats de mercaderia. Es requereix els serveis policials per part de membres de seguretat d’un establiment comercial, ja que els interessats havien sostret 5 cartons de tabac (preu de cost 150,80 euros). Després de la investigació més acurada, es determina i vincula als interessats en diferents sostraccions de tabac fetes els dies 22, 23 I 30 de maig i el 6 de juny d’enguany, on els interessats haurien sostret un total de 54 cartons de tabac d’un valor de 1.670 euros (preu de cost). Els interessats farien part d’un grup organitzat amb un objectiu concret, la sostracció de mercaderia, ja que la seva forma d’actuar és programada, ràpida i conjunta, on cada un d’ells té un rol molt específic per a aconseguir el seu objectiu que no és altre que el furt, en aquest cas de cartons de tabac.

Delictes contra la seguretat del trànsit

S’han detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Tres detencions s’han produït en el marc de controls rutinaris. La quarta detenció es produeix en un accident amb danys materials i també se li imputen delictes contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor, ja que va mantenir una actitud, amenaçadora, injuriosa i desafiant envers els agents.

Hi ha una cinquena detenció per conduir sota els efectes de les drogues i donar positiu a la prova de tòxics salivar.