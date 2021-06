Andorra la Vella encara la fase final dels Pressupostos Participatius amb 19 projectes per escollir

Del 14 al 25 de juny les persones majors de 16 anys censades a la parròquia d’Andorra la Vella podran emetre el seu vot a decidim.andorralavella.ad o als punts de votació telemàtica.

La primera convocatòria de Pressupostos Participatius impulsada pel Comú d’Andorra la Vella, a través de la conselleria de Projectes Participatius, celebra aquest mes de juny la seva darrera i més decisiva fase amb la votació ciutadana dels projectes finalistes. Aquesta fase permetrà escollir als veïns i veïnes a quina o quines actuacions volen destinar una partida de 100.000 euros.

La votació final se celebrarà del 14 al 25 de juny, ambdós dies inclosos, i hi podran participar totes les persones majors de 16 anys censades a la parròquia d’Andorra la Vella. Així, les votacions es podran fer a través de dues vies:

Al portal decidim. andorralavella . ad

. En horari de 8,30 a 15 h en els punts de votació telemàtica habilitats al Punt d’informació de la Gent Gran (ubicat al Centre cultural La Llacuna), l’Oficina de l’Espai Ciutadà i l’Oficina de tràmits de Santa Coloma.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha agraït la implicació de la població en aquest projecte que, ha assegurat, “ens ha servit per veure que els ciutadans estan ben alineats amb el Comú, perquè moltes de les propostes que hem rebut o ja les teníem previstes o estan sobre la taula”.

Per la seva banda, Meritxell López, consellera de Projectes Participatius, ha animat la població a prendre part de la fase de votació i ha assegurat que “estem convençuts que sigui quina sigui l’elecció dels veïns i veïnes, aquelles actuacions que surtin escollides seran una millora per a la parròquia. Alhora, aquest projecte participatiu ens permet seguir imaginant l’Andorra la Vella del futur de forma compartida amb la ciutadania”.

En total se sotmetran a votació ciutadana fins a 19 propostes, que han superat el filtratge tècnic dut a terme al llarg de les darreres setmanes per part de la Taula Tècnica de Validació.

Així, de les 134 propostes ciutadanes presentades per la població de l’1 al 26 de març, 32 actuacions no han passat a la fase de votació final perquè corresponen a iniciatives que ja existeixen o estan previstes; mentre que 83 propostes han estat descartades perquè no complien alguns dels criteris establerts a les bases de la convocatòria. El recull complet i anàlisi de les propostes es pot consultar en aquest enllaç.