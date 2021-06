La Seu FC s’acomiada de Tercera Catalana i celebra el títol i l’ascens amb l’afició

La Seu Futbol Club s’acomiadarà aquest dissabte de la Tercera Catalana i celebrarà amb l’afició el títol de campions del grup 15 i l’ascens a Segona. La jornada començarà a les 5 de la tarda, al Camp Municipal Emili Vicente, amb la disputa de l’últim partit de la temporada, contra el Solsona B, corresponent a la recuperació de la 8a jornada.

Una hora després de la finalització del matx, a les 8 del vespre, la plantilla i el cos tècnic iniciaran una rua pels carrers de la Seu, mitjançant un camió cedit per Fustes Grau (un dels col·laboradors del club), per compartir amb tota la ciutat l’èxit del retorn a Segona Catalana. L’activitat és oberta a tothom.

Aquest dissabte, el CE Oliana també completarà la lliga a casa. A partir de les 7 del vespre, al Camp Municipal, els arlequinats s’enfrontaran al Pardinyes B. Tot i que ja no pot finalitzar en segon lloc, l’equip olianès intentarà completar la millor classificació possible després d’una bona temporada. Ara mateix són en 5a posició amb 28 punts, empatats amb el Golmés (4t) i just per davant del Pardinyes (6è), que té 26 punts.

Així, la lluita pel segon lloc final està ara entre l’Agramunt-Gerard Gatell, que té 32 punts, i l’Andorra B (3r), que suma 29 punts però té un partit pendent contra el Ponts. Aquest diumenge a les 6 de la tarda (horari unificat), els andorrans jugaran al camp del CE La Fuliola (15è) i l’Agramunt rebrà la Vilanovenca (14è).