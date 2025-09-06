Pintar el pis sense productes químics és possible?

Pintar el pis sense emprar productes químics és possible. Actualment, hi ha pintures naturals fetes amb ingredients com la calç, l’argila o olis vegetals, que són molt menys tòxiques i més respectuoses amb el medi ambient. Aquestes pintures no alliberen compostos orgànics volàtils (COV), cosa que millora la qualitat de l’aire interior, especialment important per a persones amb al·lèrgies o nadons. Tot i que acostumen a tenir una gamma cromàtica més limitada, ofereixen acabats molt estètics i amb textura.
A més, les pintures naturals acostumen a ser fàcils d’aplicar i es poden netejar amb aigua, sense necessitat d’ús de dissolvents agressius. També són biodegradables, la qual cosa contribueix a reduir la contaminació ambiental durant i després de la seva aplicació.
Tot i que poden tenir un cost una mica més elevat que les pintures convencionals, la seva aportació en salut i sostenibilitat les fa una opció cada vegada més valorada per a qui busca cuidar el seu entorn i benestar. Pintar amb productes naturals és, per tant, una alternativa conscient i saludable per a renovar els espais de la llar.