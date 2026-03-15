L’EA del Pirineu ofereix cursos d’ensinistrament de gossos tofonaires i de cultiu de bolets

L’Escola Agrària del Pirineu (EAP) ofereix els mesos d’abril i maig dos cursos de cultiu de bolets i d’ensinistrament de gossos tofonaires. Ambdues formacions, amb una durada de 15 hores, estan obertes a tothom i es duran a terme a les instal·lacions del centre educatiu, ubicades a Bellestar (Alt Urgell).
La primera proposta, el curs bàsic d’ensinistrament de gossos tofonaires, tindrà lloc el 25 i 26 d’abril. El taller oferirà els coneixements necessaris per iniciar-se en aquest món de manera pràctica i efectiva, i podrà realitzar-se amb gos o bé sense. Tanmateix, l’organització destaca que cal tenir en compte que durant les classes no s’ensinistrarà directament, sinó que es proporcionaran pautes i orientacions perquè el propietari pugui dur a terme l’educació canina de manera adequada de forma individual.
Raúl de la Morena, intèrpret micològic per l’European Mycological Institute i Guia de gossos detectors de tòfona per l’associació nacional d’ensinistradors canins professionals (ANACP) serà el professor del curs, i anirà acompanyat de Cueva, una gossa creuada que ha treballat en plantacions, cerca de tòfona silvestre i competicions de gossos tofoners.
El contingut de la formació inclou la identificació de les principals espècies de tòfona i conèixer els arbres hoste i els tipus de sòl on es desenvolupen. També s’orientarà sobre la selecció de gossos de treball i els seus àmbits d’utilització, a més d’aportar eines bàsiques per a treballar l’obediència i iniciar la recerca de tòfones. Les preinscripcions es poden fer emplenant una formulari en línia.
Cultivar fongs de manera professional
Pel que fa al curs de cultiu de bolets i immersió fúngica, es farà el 16 i 17 de maig i s’adreça a les persones que vulguin aprendre a cultivar fongs amb una perspectiva professional i millorar les seves habilitats. Com a pràctica, s’alimentarà el miceli per a nodrir-lo i s’acompanyarà durant el seu desenvolupament per a comprendre el ritme dels seus cicles. Durant les dues jornades formatives, s’exposaran diversos medis de cultiu i es practicaran tècniques per a disminuir la contaminació del procés.
Els professors seran Catalina Berriel i Javier Bravo, socis de la cooperativa www.avacoop.com, dedicada al cultiu de fongs gurmet i medicinals. Els dos són intèrprets micològics i practiquen la micologia aplicada inspirant-se en els fongs per a millorar la vida al planeta. Les preinscripcions es poden fer a través d’Internet.